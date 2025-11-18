"Профессор" на пленках НАБУ и кума первой леди: что известно о Светлане Чернышевой

Бывшего вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова подозревают в хищениях денег в энергетике. Еще летом его обвинили в коррупции, а уже в этом месяце имя чиновника фигурирует в операции НАБУ и САП "Мидас".

Более того, на записях прослушек НАБУ фигурирует персонажка, которую называют "Профессором". Прокуроры САП сообщили, что речь идет о жене Алексея Чернышева, Светлане. В материале 24 Канала читайте о том, что известно о жене политика, и как она связана с коррупционной схемой.

Что известно о Светлане Чернышевой и ее связи с Зеленскими?

Светлана Чернышева родилась в Харькове 3 декабря 1975 года, о чем говорится в биографических справках. Училась в Харьковском гуманитарном институте "Народная Украинская Академия" по специальности "Прикладная лингвистика".

После окончания учебы Светлана работала ассистенткой, а впоследствии и преподавательницей в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. В 2011 году жена чиновника получила звание кандидата филологических наук, а в 2024 – доктора филологических наук.

Сейчас она является профессором кафедры иностранных языков исторического и философского факультетов Учебно-научного института филологии, как указано на сайте учебного заведения.



Светлана Чернышова / Фото с сайта КНУ

Алексей и Светлана Чернышовы воспитывают двух сыновей и дочь. Как пишет "Украинская правда", Чернышов еще в 2019 году был далек от президента и даже его круга. Но впоследствии Тимур Миндич представил его Зеленскому как "хорошего парня", а Светлана Чернышова начала дружить с Еленой Зеленской. Первая леди, по данным СМИ, является кумой Чернышевых. Стороны эту информацию не комментировали.

Они кумовья. Это все знают. Первая леди крестила дочь Чернышевых. Они постоянно проводили семьями время вместе,

– рассказали источники УП.

Как Чернышева связана с делом Миндича?

В третьей части операции "Мидас" упоминается "Че Гевара" – так на пленках называют экс-вице-премьера Алексея Чернышева.

Еще в июне стало известно, что мужчина строил четыре имения, из-за которых НАБУ и САП провели около 20 розысков. В частности, с обысками пришли и в университет, где работает Светлана Чернышова. Она пыталась скрыть материалы, связанные со строительством, у себя на работе.

В то же время в КНУ опровергли информацию об обысках в помещениях или любых других процессуальных действиях.

В материалах производства также говорится о том, как Алексей Чернышов получил от фигурантов дела "Миндича" деньги. Их передачей занималась жена чиновника. Средства вручали в салоне красоты в центре Киева, принадлежащем семье Цукермана.

Светлана Чернышова / Фото из фейсбука Светланы Чернышевой

Что принадлежит семье Чернышевых и Светлане в частности?

Семья владеет несколькими оффшорными компаниями, квартирой, земельным участком, домом и четырьмя автомобилями, говорится в декларации.

Светлана Чернышева является владелицей квартиры на 45,9 квадратных метров в Никополе и еще трех квартир в Киеве.

Также у Светланы есть немало драгоценностей – часы Rolex и Ulysse Nardin, браслеты, серьги, подвески и кольца Cartier, набор Van Cleef & Arpels, сумка от Hermes.

У Светланы Чернышевой нет активных страниц в социальных сетях.

