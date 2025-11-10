Светлана Лобода неожиданно анонсировала концерты в Украине несмотря на критику публики

На днях певица, которая до сих пор продолжает говорить и петь на русском языке, выступила с концертом в Молдове. Во время выступления Лобода вспомнила об Украине.

Светлана, которую не слишком тепло принимают в Украине из-за ее неоднозначной позиции, внезапно анонсировала концерты в нашей стране, передает 24 Канал со ссылкой на видео в тиктоке.

Можно предположить, что таким словам артистки даже есть объяснение. К примеру, местные жители Кишинева выразили возмущение из-за больших очередей на украинско-молдавской границе. Оказалось, что многие автобусы были заполнены фанатами из Украины, которые ехали на концерт Лободы.

Вероятно, такой ажиотаж среди украинской публики подтолкнул певицу к мысли, что в Украине ее хотят видеть с концертами, поэтому она решила анонсировать выступления и там.

Светлана Лобода анонсировала концерты в Украине: смотрите видео онлайн

Я очень рада, что у нас есть возможность встретиться здесь (ред. – в Молдове). Но еще немного, и я обещаю, что это будет на территории Украины,

– заявила исполнительница на русском языке.

Напомним, что ранее певица уже пыталась провести концерты в украинских городах, но те были отменены из-за возмущения людей. В 2023 году Лобода выступала в Харькове, а во время ее выступления состоялась акция протеста. Одна из активисток пришла с плакатом, где было написано "Харьков без Лободы". Певица подошла к ней и публично пристыдила. Сперва Светлана спросила: "Кто тебе дал денег", впрочем, девочка решила не отвечать, поэтому исполнительница добавила: "Есть люди завербованные, даже обращаться нет смысла".

Что известно о позиции Светланы Лободы?