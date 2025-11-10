Світлана Лобода несподівано анонсувала концерти в Україні попри критику публіки
- Світлана Лобода анонсувала концерти в Україні, попри критику за її виступи російською мовою.
- Раніше спроби Лободи провести концерти в Україні викликали обурення та протести серед публіки.
Цим днями співачка, яка досі продовжує говорити та співати російською мовою, виступила з концертом у Молдові. Під час виступу Лобода згадала про Україну.
Світлана, яку не надто тепло приймають в Україні через її неоднозначну позицію, раптово анонсувала концерти у нашій країні, передає 24 Канал із посиланням на відео в тіктоці.
Можна припустити, що таким словам артистки навіть є пояснення. До прикладу, місцеві жителі Кишинева висловили обурення через великі черги на українсько-молдовському кордоні. Виявилось, що чимало автобусів були заповнені фанатами з України, які їхали на концерт Лободи.
Ймовірно, такий ажіотаж серед української публіки підштовхнув співачку до думки, що в Україні її бажають бачити з концертами, тому вона вирішила анонсувати виступи й там.
Світлана Лобода анонсувала концерти в Україні: дивіться відео онлайн
Я дуже рада, що у нас є можливість зустрітись тут (ред. – у Молдові). Але ще трохи, і я обіцяю, що це буде на території України,
– заявила виконавиця російською мовою.
Нагадаємо, що раніше співачка вже намагалась провести концерти в українських містах, але ті були скасовані через обурення людей. У 2023 році Лобода виступала у Харкові, а під час її виступу відбулась акція протесту. Одна з активісток прийшла з плакатом, де було написано "Харків без Лободи". Співачка підійшла до неї й публічно присоромила. Спершу Світлана запитала: "Хто тобі дав грошей", втім, дівчинка вирішила не відповідати, тож виконавиця додала: "Є люди завербовані, навіть звертатися немає сенсу".
Що відомо про позицію Світлани Лободи?
- Коли розпочалась повномасштабна війна, то артистка заявила, що підтримує Україну. Та усім відомо, що війна, яка розгорнулась у 2014 році, не стала привидом для того, щоб Лобода відмовилась від кар'єри у Росії.
- Виконавиця запевняла, що зараз вивчає українську мову та допомагає військовим. Однак ця позиція має деякі запитання, адже Світлана за кордоном виступала з росіянами на приватних вечірках, досі продовжує говорити та співати російською.
- Цікаво, що кум співачки, Анатолій Анатоліч, заявив, що це діло самої Світлани.