Возлюбленная Дмитрия Кулебы откровенно призналась, планирует ли она родить еще одного ребенка
Соучредительница издательства "Книголав" Светлана Павелецкая откровенно призналась, планирует ли она родить совместного ребенка от бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
Общаясь со своими подписчиками в инстаграме, специалистка по коммуникациям решила прояснить ситуацию с пополнением в семье.
Светлана с юмором отреагировала на вопрос о возможной беременности.
Этого нет не только в мыслях. Этого нет даже в моих ночных кошмарах. Сейчас с нами живут двое детей, и это максимум, о котором мы готовы просить у Бога,
– сказала она.
Известно, что возлюбленные воспитывают детей от своих предыдущих браков. У Дмитрия Кулебы есть совершеннолетний сын Егор и дочь Люба. Светлана же является мамой мальчика Александра, который родился в браке с бизнесменом Валерием Павелецким.
По словам бизнесвумен, в их семье царит полное взаимопонимание. Дмитрий Кулеба быстро нашел общий язык с ее сыном, да и сама Светлана прекрасно ладит с детьми дипломата.
В свою очередь, рэперша alyona alyona мечтает о материнстве, однако врачи запретили артистке беременеть в ближайшее время.