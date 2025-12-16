Украинский дух на легендарном вокзале: Вакарчук спел "Нова радість стала" в Лондоне

В субботу, 13 декабря, на легендарном вокзале Сент-Панкрас Интернешнл в Лондоне состоялся благотворительный рождественский концерт "Украинские колядки надежды". Хедлайнером мероприятия стал лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

На концерте собралось рекордное количество зрителей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Embassy of Ukraine to the United Kingdom.

Святослав Вакарчук, Мария Яремак, хор и оркестр "Фонарь" исполнили украинские колядки. В частности, прозвучала "Нова радість стала". Концерт имел благотворительную цель – поддержать реанимационное отделение детской больницы "Охматдет" в Харькове. Организовали мероприятие Campaign for Ukraine при поддержке Посольства Украины в Великобритании.

Лидер группы "Океан Эльзы" поделился в инстаграме, что это было одно из самых знаковых выступлений в его карьере.

Во-первых, сама программа – рождественские колядки, мировая классика и мои песни – была необычной. Во-вторых, замечательные партнеры. Хор и оркестр "Фонарь" – удовольствие работать с ними. А главное – место и люди создали уникальное настроение: рождественский вайб и сильный украинский дух вместе,

– написал музыкант.

Вакарчук выступил на вокзале Сент-Панкрас Интернешнл в Лондоне / Фото из инстаграма музыканта

Где ранее выступил Святослав Вакарчук?