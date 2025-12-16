Укр Рус
Show24 Музика Український дух на легендарному вокзалі: Вакарчук заспівав "Нова радість стала" у Лондоні
16 грудня, 16:52
2

Український дух на легендарному вокзалі: Вакарчук заспівав "Нова радість стала" у Лондоні

Марія Примич
Основні тези
  • Благодійний концерт "Українські колядки надії" відбувся на вокзалі Сент-Панкрас Інтернешнл у Лондоні за участі Святослава Вакарчука та інших музикантів.
  • Метою заходу була підтримка реанімаційного відділення дитячої лікарні "Охматдит" у Харкові, він був організований за сприяння Посольства України у Великій Британії.

У суботу, 13 грудня, на легендарному вокзалі Сент-Панкрас Інтернешнл у Лондоні відбувся благодійний різдвяний концерт "Українські колядки надії". Хедлайнером заходу став лідер рок-гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

На концерті зібралася рекордна кількість глядачів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Embassy of Ukraine to the United Kingdom.

Не пропустіть Понад мільйон гривень: Христина Соловій зізналася, чи віддала борг Святославу Вакарчуку

Святослав Вакарчук, Марія Яремак, хор та оркестр "Ліхтар" виконали українські колядки. Зокрема, прозвучала "Нова радість стала". Концерт мав благодійну мету – підтримати реанімаційне відділення дитячої лікарні "Охматдит" у Харкові. Організували захід Campaign for Ukraine за підтримки Посольства України у Великій Британії.

Лідер гурту "Океан Ельзи" поділився в інстаграмі, що це був один із найзнаковіших виступів у його кар'єрі. 

По-перше, сама програма – різдвяні колядки, світова класика та мої пісні – була незвичною. По-друге, чудові партнери. Хор та оркестр "Ліхтар" – задоволення працювати з ними. А головне – місце і люди створили унікальний настрій: різдвяний вайб і сильний український дух разом, 
– написав музикант.

Вакарчук виступив на вокзалі Сент-Панкрас Інтернешнл у Лондоні / Фото з інстаграму музиканта

 

 

Де раніше виступив Святослав Вакарчук?

  • Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук виступив у столиці Ірландії. Разом зі співаком Steve Soul він виконав пісню "Обійми" гурту "Океан Ельзи"  у самому центрі Дубліна – на Графтон-стріт.

  • Люди підтримали музикантів оплесками, а Steve Soul зізнався, що це був "нереальний момент".