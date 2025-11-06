Вакарчук впервые показал своих детей и рассказал о жене: "Она меня спасла"

Фронтмен "Океан Эльзы" нечасто делился подробностями личной жизни. Но документальный фильм об истории становления ОЕ приоткрыл завесу для поклонников.

В этой ленте Святослав Вакарчук впервые показал свою жену вместе детьми. Кроме того, артист рассказал о знакомстве с возлюбленной. Пишет 24 Канал, журналисты которого побывали на допремьерном показе "Океан Эльзы: Наблюдение шторма" во Львове.

Во время фильма об истории "Океан Эльзы" не обошли и тему личной жизни, поскольку она имела непосредственное влияние на артистов и их музыку. В частности, Вакарчук рассказал о своих детях и жене Евгении Яцуте. В ленте показала эксклюзивные фото Святослава с сыном Иваном, дочерью Соломией и любимой.

Она (жена – 24 Канал) появилась в моем сердце в самый сложный период моей жизни и спасла меня на самом деле. Знакомство с Женей полностью изменило мою жизнь. Это вылилось в моих детей и продолжает выливаться в моих песнях,

– сказал лидер ОЕ в фильме, как передает OBOZ.UA.



Святослав Вакарчук с женой и детьми / Фото 24 Канала, сделано в кинотеатре

Святослав Вакарчук с детьми / Фото 24 Канала, сделано в кинотеатре

Заметим, что в июне этого года Ивану исполнилось четыре года, а Соломийке – три. Об этом писал Святослав Вакарчук в своем инстаграме.

Что известно о личной жизни Вакарчука?