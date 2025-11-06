Вакарчук вперше показав своїх дітей і розповів про дружину: "Вона мене врятувала"
- Святослав Вакарчук у документальному фільмі вперше показав свою дружину Євгенію Яцуту та дітей Івана і Соломію.
- Івану виповнилося чотири роки, а Соломії – три, про що Вакарчук писав у своєму інстаграмі.
Фронтмен "Океан Ельзи" нечасто ділився подробицями особистого життя. Утім, документальний фільм про історію становлення ОЕ прочинив завісу для шанувальників.
У цій стрічці Святослав Вакарчук вперше показав свою дружину разом дітьми. Крім того, артист розповів про знайомство з коханою. Пише 24 Канал, журналісти якого побували на допрем'єрному показі "Океан Ельзи: Спостереження шторму" у Львові.
Під час фільму про історію "Океан Ельзи" не оминули й тему особистого життя, оскільки воно мало безпосередній вплив на артистів і їхню музику. Зокрема, Вакарчук розповів про своїх дітей та дружину Євгенію Яцуту. У стрічці показала ексклюзивні фото Святослава з сином Іваном, донькою Соломією та коханою.
Вона (дружина – 24 Канал) з'явилася в моєму серці у найскладніший період мого життя і врятувала мене насправді. Знайомство з Женею повністю змінило моє життя. Це вилилося в моїх дітей і продовжує виливатися в моїх піснях,
– сказав лідер ОЕ у фільмі, як передає OBOZ.UA.
Зауважимо, що в червні цього року Івану виповнилося чотири роки, а Соломійці – три. Про це писав Святослав Вакарчук у своєму інстаграмі.
Що відомо про особисте життя Вакарчука?
- У юності Святослав зустрічався з Асею Трубецькою, яка познайомила його з Павлом Гудімовим та Юрієм Хусточкою. Вони згодом разом заснували гурт "Океан Ельзи". Також до складу колективу входив барабанник Денис Глінін.
- Першою дружиною співака стала Ляля Фонарьова. Подружжя прожило разом 20 років, проте у 2021 році розлучилося. Святослав і Ляля виховували доньку жінки від попередніх стосунків, але спільних дітей не мали.
- Артисту приписували роман з Христиною Соловій, яка була його підопічною на проєкті "Голос країни", проте вони цю інформацію спростовували.
- Згодом мережею почала ширитись інформацію, що Вакарчук перебуває у стосунках зі співвласницею компанії Radioaktivefilm Євгенією Яцутою. Співак небагато говорив про свої стосунки, бо вважає, що "особисте має залишатися особистим". Влітку 2025 року їх разом побачили на Atlas Festival.