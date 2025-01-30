Вакарчук показал момент, который тронул всех на концерте для воинов: "До мурашек и бабочек"
Святослав Вакарчук продолжает поддерживать украинских бойцов. Недавно он выступал для нацгвардейцев – этот концерт запомнился особыми моментами.
Лидер группы "Океан Эльзы" рассказал, что провел очередной концерт в Киевской области для бойцов Нацгвардии. Он поделился фото и видео со своего выступления на странице в инстаграме, пишет 24 Канал.
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Святослав Вакарчук рассказал, что во время исполнения первой же песни началась воздушная тревога. Поэтому пришлось продолжить выступление в укрытии. Впоследствии все вернулись в зал.
Концерт Святослава Вакарчука для военных / Фото из инстаграма Святослава Вакарчука
Особым и трогательным моментом концерта стали дети. Они вышли на сцену и танцевали, пока Вакарчук пел "Черемшину".
Недавно на Киевщине выступал для бойцов Нацгвардии. На первой же песне началась тревога. Продолжили в укрытии, просто в коридоре. Когда тревога завершилась, вернулись в "зал". Самый трогательный момент – дети, которые танцуют под "Черемшину". Просто до мурашек и бабочек,
– поделился музыкант.
Самый трогательный момент выступления: видео
Святослав Вакарчук поддерживает украинских защитников с первых дней полномасштабного вторжения. Он ездит в зону боевых действий, выступает для военных и их семей, поддерживает боевой дух раненых воинов в госпиталях.
В январе 2025 года Вакарчук рассказал, что выступил уже с 290 концертом для защитников, который однозначно не был последним.