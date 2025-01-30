Вакарчук показал момент, который тронул всех на концерте для воинов: "До мурашек и бабочек"

Святослав Вакарчук продолжает поддерживать украинских бойцов. Недавно он выступал для нацгвардейцев – этот концерт запомнился особыми моментами.

Лидер группы "Океан Эльзы" рассказал, что провел очередной концерт в Киевской области для бойцов Нацгвардии. Он поделился фото и видео со своего выступления на странице в инстаграме, пишет 24 Канал.

К слову Святослав Вакарчук показал редкое фото с мамой и вспомнил покойного отца

Святослав Вакарчук рассказал, что во время исполнения первой же песни началась воздушная тревога. Поэтому пришлось продолжить выступление в укрытии. Впоследствии все вернулись в зал.

Концерт Святослава Вакарчука для военных / Фото из инстаграма Святослава Вакарчука

Особым и трогательным моментом концерта стали дети. Они вышли на сцену и танцевали, пока Вакарчук пел "Черемшину".

Недавно на Киевщине выступал для бойцов Нацгвардии. На первой же песне началась тревога. Продолжили в укрытии, просто в коридоре. Когда тревога завершилась, вернулись в "зал". Самый трогательный момент – дети, которые танцуют под "Черемшину". Просто до мурашек и бабочек,

– поделился музыкант.

Самый трогательный момент выступления: видео

Святослав Вакарчук поддерживает украинских защитников с первых дней полномасштабного вторжения. Он ездит в зону боевых действий, выступает для военных и их семей, поддерживает боевой дух раненых воинов в госпиталях.

В январе 2025 года Вакарчук рассказал, что выступил уже с 290 концертом для защитников, который однозначно не был последним.