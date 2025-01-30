Лідер гурту "Океан Ельзи" розповів, що провів черговий концерт на Київщині для бійців Нацгвардії. Він поділився фото та відео зі свого виступу на сторінці в інстаграмі, пише 24 Канал.

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Святослав Вакарчук розповів, що під час виконання першої ж пісні почалась повітряна тривога. Тому довелося продовжити виступ в укритті. Згодом всі повернулися до залу.

Концерт Святослава Вакарчука для військових / Фото з інстаграму Святослава Вакарчука

Особливим та зворушливим моментом концерту стали діти. Вони вийшли на сцену й танцювали, поки Вакарчук співав "Черемшину".

Нещодавно на Київщині виступав для бійців Нацгвардії. На першій же пісні почалася тривога. Продовжили в укритті, просто в коридорі. Коли тривога завершилася, повернулися в "зал". Найзворушливіший момент — діти, які танцюють під "Черемшину". Просто до мурашок і метеликів,

– поділився музикант.

Найзворушливіший момент виступу: відео

Святослав Вакарчук підтримує українських захисників з перших днів повномасштабного вторгнення. Він їздить у зону бойових дій, виступає для військових та їхніх родин, підтримує бойовий дух поранених воїнів у госпіталях.

У січні 2025 року Вакарчук розповів, що виступив вже з 290 концертом для захисників, який однозначно не був останнім.