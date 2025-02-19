Святослав Вакарчук показался с военными в Донецкой области: "Здесь впервые звучало "Город Марии""

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук посетил Донецкую область. В частности, он показался в селе Долина в Донецкой области.

Как оказалось, это место имеет для него особое значение. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм страницу исполнителя.

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Так, Святослав Вакарчук посетил разрушенную церковь в селе Долина, где в 2022 году защищалась 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада.

Именно возле этой церкви, в апреле 2022 года, я познакомился с ними (военными из 95-й десантно-штурмовой бригады – 24 Канал). Именно здесь мы впервые пели под фон вражеских прилетов. Именно здесь впервые вживую звучала "Город Марии". Ребята из 95-ки стали моими настоящими друзьями. Впоследствии российские "набожные" войска прямой наводкой разрушили эту церковь. Но ни наш дух, ни нашу память они не разрушат никогда,

– объяснил артист.

Кроме того, Вакарчук опубликовал фото с военнослужащими 95 ОДШБр, которые держат коробку от Starlink. Вероятно, певец передал защитникам спутниковый модем.

Отметим, проникновенный трек "Город Марии" вышел в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Эту песню ОЭ посвятил защитникам Мариуполя.