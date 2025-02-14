Больше всего повлияла на него в детстве: Вакарчук поделился щемящими воспоминаниями о бабушке

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал, как на него повлияла бабушка по маминой линии. Она работала учительницей младших классов и отдала этой профессии 40 лет.

По словам музыканта, бабушка больше всего повлияла на него в детстве. Вакарчук отметил, что женщину очень уважали в Мукачево, куда он время от времени приезжал, пишет 24 Канал со ссылкой на проект Ukraїner Q.

Смотрите также Елена Кравец впервые за долгое время показала, как выглядят ее родители

Святославу Вакарчуку говорили, что именно бабушка научила его читать. В 2-летнем возрасте он уже знал буквы, а в 3 года читал вывески на магазинах, о чем говорила его мама. Однако музыкант считает, что она немного преувеличивает.

Лидер группы "Океан Эльзы" признался, что отец, бабушка и мама в детстве пели ему украинские народные песни. В частности, "Ой, чий то кінь стоїть", "Ой на горі та й женці жнуть", "Чом ти не прийшов".

Помню "Стоїть гора високая" – бабушка мне ее пела очень много. Одна из моих любимых песен. Я большинство песен, которые с детства зашли мне под кожу, потом, когда был в "Голосе страны", давал петь своим подопечным. Это все в основном песни из моего детства, которые я чувствовал,

– рассказал Вакарчук.

Интервью со Святославом Вакарчуком: смотрите видео онлайн

Святослав Вакарчук поделился историей из детства

Святослав также рассказал историю, которая связана с его бабушкой по папиной линии – Верой. Мужчина вспомнил, что когда приезжал к ней в село, то ходил на свадьбы, на похороны, ведь не мог оставаться дома сам.

Я там учился всему. Однажды папа меня взял на какую-то свадьбу или куда. И я пришел оттуда и начинаю петь песню "Червона ружа трояка". Звучит она примерно так: "Червона ружа трояка, червона ружа трояка, мала я мужа, мужа я мала, мала я мужа пияка. Він ніц не робить, тільки п'є, він ніц не робить, тільки п'є. Прийде додому, додому прийде, прийде додому, жінку б'є",

– вспомнил музыкант.

По словам Святослава Вакарчука, он пел эту песню, когда ему было 3 или 4 года. После этого папина мама его "чуть не убила" и спрашивала, чему научили ребенка.