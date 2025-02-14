За словами музиканта, бабуся найбільше вплинула на нього у дитинстві. Вакарчук зазначив, що жінку дуже шанували у Мукачеві, куди він час від часу приїжджав, пише 24 Канал з посиланням на проєкт Ukraїner Q.

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Святославу Вакарчука говорили, що саме бабуся навчила його читати. У 2-річному віці він вже знав букви, а в 3 роки читав вивіски на магазинах, про що казала його мама. Однак музикант вважає, що вона трохи перебільшує.

Лідер гурту "Океан Ельзи" зізнався, що батько, бабуся та мама у дитинстві співали йому українські народні пісні. Зокрема, "Ой, чий то кінь стоїть", "Ой на горі та й женці жнуть", "Чом ти не прийшов".

Пам'ятаю "Стоїть гора високая" – бабця мені її співала дуже багато. Одна з моїх улюблених пісень. Я більшість пісень, які з дитинства зайшли мені під шкіру, потім, коли був у "Голосі країни", давав співати своїм підопічним. Це все в основному пісні з мого дитинства, які я відчував,

– розповів Вакарчук.

Інтерв'ю зі Святославом Вакарчуком: дивіться відео онлайн

Святослав Вакарчук поділився історією з дитинства

Святослав також розповів історію, яка пов'язана з його бабусею по татові лінії – Вірою. Чоловік пригадав, що коли приїжджав до неї у село, то ходив на весілля, на похорони, адже не міг залишатися вдома сам.

Я там вчився всього. Одного разу тато мене взяв на якесь весілля чи куди. І я прийшов звідти й починаю співати пісню "Червона ружа трояка". Звучить вона приблизно так: "Червона ружа трояка, червона ружа трояка, мала я мужа, мужа я мала, мала я мужа пияка. Він ніц не робить, тільки п'є, він ніц не робить, тільки п'є. Прийде додому, додому прийде, прийде додому, жінку б'є",

– пригадав музикант.

За словами Святослава Вакарчука, він співав цю пісню, коли йому було 3 або 4 роки. Після цього татова мама його "чуть не вбила" та питала, чому навчили дитину.