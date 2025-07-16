Пробирает до мурашек: Вакарчук представил песню, записанную с военнослужащим "Азова"

Святослав Вакарчук представил новую песню. Он записал ее вместе с коллективом Lady Aphina, лидером которого является военнослужащий Михаил Опекан, и "Группой Дно".

Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницы музыкантов. Трек доступен на всех музыкальных платформах.

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Песня "Привіт я вдома" создана в 2012 году в общежитии, и сейчас она приобрела новое, более глубокое значение.

Когда происходят трагические события или сложные ситуации, упоминание о доме вызывает тоску и печаль, но одновременно дает надежду на возвращение и силу бороться дальше. Сегодня дом – это большая роскошь, которую нужно ценить.

Посвящается всем, кто уже вернулся и еще вернется из плена. Каждому, кто ищет и находит приют в новых регионах нашей страны. Каждому, кто, отдавая всю силу в боях, думает о доме. Каждому, кто далеко за пределами дома и искренне лелеет надежду на возвращение,

– говорится в заметке музыкантов.

Святослав Вакарчук, Lady Aphina, "Группа Дно" – "Привіт я вдома": слушайте песню

Для справки! Михаил Опекан – лидер группы Lady Aphina. Сейчас он совмещает работу в благотворительном фонде Musicians Defend Ukraine и службу в 12-й бригаде специального назначения "Азов" НГУ.

Реакция сети

"Проникновенно и очень мастерски".

"Спасибо за песню и поздравления с релизом".

"Спасибо, сижу плачу".

"Просто до мурашек пробирает, в самое сердце".

Напомним, ранее мы писали материал о концертах "Океана Эльзы" во Львове. Группа выступила в родном городе 27, 28, 29 июня и 1 июля и собрала 7 миллионов 747 тысяч гривен на дроны и РЭБы для ГУР МО Украины.