Святослав Вакарчук впервые за долгое время показался на публике с любимой
- Святослав Вакарчук посетил концерт "Бумбокса" на Atlas Festival 2025.
- Певца увидели вместе с возлюбленной Евгенией Яцутой.
Лидер группы "Океан Эльзы" почти не раскрывает деталей относительно личной жизни. Но на днях фаны увидели его на публике вместе с любимой, Евгенией Яцутой.
Пара вышла в свет, чтобы посетить концерт "Бумбокса" на Atlas Festival 2025. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на видео в тиктоке, которое сняли посетители фестиваля.
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Святослав Вакарчук и Евгения Яцута стояли рядом. Певец обнял любимую, а она прижалась к его плечу. Трогательный ролик стал вирусным в сети.
Святослав Вакарчук и Евгения Яцута: видео
Заметим, "Бумбокс" выступил на Atlas Festival 18 июля на главной сцене. Как сообщил Андрей Хлывнюк, это первый и единственный концерт в Украине в этом году. Правда, выступление музыкантов прервала воздушная тревога.
Что известно о личной жизни Святослава Вакарчука?
Святослав Вакарчук около 20 лет был в отношениях с Лялей Фонаревой. В 2021 году он объявил о разводе. Тогда появились слухи о его новых отношениях.
В августе 2021 года у Святослава Вакарчука родился первенец. В СМИ предположили, что мамой сына является продюсер Radioactive Films Евгения Яцута. Тогда пара никак не комментировала эти слухи.
В июне 2022 года на свет появилась дочь певца, Соломия. Лишь недавно Святослав Вакарчук показал фото своих детей. А также рассказал, какую музыку они любят слушать: старший сын обожает песню "Океана Эльзы" – "911", а еще детский альбом Марии Бурмаки.