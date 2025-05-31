Святослав Вакарчук спел под открытым небом во Львове: атмосферные видео с улицы Армянской

Теплым весенним вечером лидер группы "Океан Эльзы" порадовал львовян и гостей города атмосферным выступлением под открытым небом. Святослав Вакарчук исполнил несколько своих хитов под аккомпанемент гитары, а также оставил подарки для поклонников.

Видео с такого импровизированного выступления артист распространил на своей странице в инстаграме, пишет Show24. Уже совсем скоро состоятся концерты "Океана Эльзы" во Львове, поэтому такое выступление стало приятным анонсом.

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День во Львове Вакарчук начал с посиделок за кофе с родным человеком – мамой. В инстаграме музыкант поделился трогательной фотографией и отметил, что во время короткой поездки во Львов не мог не посетить мамочку.



Святослав Вакарчук с мамой / Скриншот инстаграм-сторис артиста

А потом Вакарчук анонсировал подарки для поклонников. В центре города он оставил билеты на концерты "Океана Эльзы", которые состоятся 27, 27 и 29 июня, а также 1 июля на территории !FESTrepublic. Поэтому ценители творчества группы проходили целый квест, находя билеты на популярных среди львовян и туристов локациях.

Но на этом сюрпризы не закончились. Вечером Вакарчук спел несколько хитов "Океана Эльзы" под открытым небом. Импровизированный концерт состоялся на улице Армянской. Под аккомпанемент гитары артист вместе с прохожими спел всем известные песни, а также поблагодарил наших защитников и защитниц за то, что имеем возможность жить под украинским небом.

Конечно же, не обошлось без легендарной "Червоной руты", которую тоже пели в унисон.

Первый месяц лета во Львове закончится ярко. Сейчас "Океан Эльзы" объявили о четвертом концерте, но вполне возможно, что совсем скоро узнаем дату и пятого выступления.