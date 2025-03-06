Сын Игоря Пелыха назвал свою должность в армии и объяснил, почему получил понижение

Иван Пелых, сын известного телеведущего Игоря Пелыха, вступил в ряды ВСУ с начала полномасштабного вторжения, когда ему было 20 лет. Воин рассказал, чем занимается в армии сейчас и какая его должность.

Сын Игоря Пелыха, который погиб в ДТП в 2009 году, служит в ВСУ. В интервью Маричке Падалко Иван впервые рассказал детали своей деятельности, передает 24 Канал.

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С начала полномасштабной войны Иван Пелых занимался дронами, поэтому и сейчас продолжает это дело, но уже на высшей должности.

Сейчас я командир отделения ударных беспилотных авиационных комплексов. Был командиром взвода, но сейчас немножко понизился на отделение. Потому что командир взвода – это материально ответственная должность,

– объяснил защитник.

Иван отметил, что командование взвода требует больше ответственности, а также вовлеченности в организационные вопросы, документации, работы с солдатами. Ему же хочется принимать более активное участие в боевых задачах.

"2022 год я активно пролетал. 2023-й мы перевелись – я стал командиром взвода, а 2024-го понизился обратно на отделение, потому что мне хотелось летать, а не заниматься организационными вопросами", – добавил Иван Пелых.

Заметим, за три года службы в ВСУ сын Игоря Пелыха побывал на самых сложных направлениях, в частности в Лисичанске и на Бахмутском направлении. В прошлом году за защиту Украины он получил награду министра обороны Украины Рустема Умерова.