Сын Игоря Пелыха, который в ВСУ, сделал предложение любимой: романтическое фото из Португалии

Иван Пелых, сын украинского телеведущего Игоря Пелыха, сделал предложение своей возлюбленной, Ксении. Помолвка пары состоялась в Португалии.

23-летний Иван Пелых, который сейчас служит в ВСУ, сделал предложение любимой за рубежом. Пара поделилась романтическим фото в соцсетях, пишет 24 Канал.

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Иван Пелых и его избранница Ксения обручились в Португалии, на побережье океана. Туда они отправились на отдых всего на день, – об этом девушка рассказала в инстаграме.

Возлюбленная военного показала лаконичное фото, на котором продемонстрировала кольцо на безымянном пальце на фоне живописного пейзажа. В подписи она оставила красноречивое "Да!".



Иван Пелых обручился с любимой / Фото из инстаграм-сториз

Что известно о паре

Иван Пелых – сын известного украинского телеведущего Игоря Пелыха. Игорь Пелых погиб в автокатастрофе в 2009 году.

До полномасштабного вторжения Иван занимался кинематографом, но с февраля 2022 года вступил в армию. Он был в теробороне, а затем воевал на самых сложных участках линии фронта. За защиту Украины он получил награду от министра обороны.

Избранница Ивана, Ксения, является танцовщицей и волонтером. Она работает менеджером в Благотворительном фонде Сергея Притулы.