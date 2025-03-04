Сын Игоря Пелыха, который в ВСУ, сделал предложение любимой: романтическое фото из Португалии
Иван Пелых, сын украинского телеведущего Игоря Пелыха, сделал предложение своей возлюбленной, Ксении. Помолвка пары состоялась в Португалии.
23-летний Иван Пелых, который сейчас служит в ВСУ, сделал предложение любимой за рубежом. Пара поделилась романтическим фото в соцсетях, пишет 24 Канал.
К слову Звезда "Холостячки" Андрей Шатырко женился за границей
Иван Пелых и его избранница Ксения обручились в Португалии, на побережье океана. Туда они отправились на отдых всего на день, – об этом девушка рассказала в инстаграме.
Возлюбленная военного показала лаконичное фото, на котором продемонстрировала кольцо на безымянном пальце на фоне живописного пейзажа. В подписи она оставила красноречивое "Да!".
Иван Пелых обручился с любимой / Фото из инстаграм-сториз
Что известно о паре
- Иван Пелых – сын известного украинского телеведущего Игоря Пелыха. Игорь Пелых погиб в автокатастрофе в 2009 году.
- До полномасштабного вторжения Иван занимался кинематографом, но с февраля 2022 года вступил в армию. Он был в теробороне, а затем воевал на самых сложных участках линии фронта. За защиту Украины он получил награду от министра обороны.
Избранница Ивана, Ксения, является танцовщицей и волонтером. Она работает менеджером в Благотворительном фонде Сергея Притулы.