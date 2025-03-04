О своем новом статусе Андрей Шатырко сообщил на личной странице, передает 24 Канал. Он опубликовал видео с невестой в свадебных образах.

К слову Леся Никитюк отложила свадьбу с женихом

Бывший участник "Холостячки" рассказал, что женился в звездной часовне в Лас-Вегасе. Церемонию проводил мужчина в образе Элвиса Пресли.



Андрей Шатырко женился / Фото из инстаграм-сториз

Андрей Шатырко в важный день надел синий костюм, а его невеста Екатерина Гринько – белоснежное длинное платье на тонких бретелях и длинную фату.

Пока мир сходит с ума, мы сходили в часовню и поженились. Именно так, как в наших дрим-бордах: в сердце Лас-Вегаса, а церемонию провел сам Элвис Пресли (без шуток) в часовне, где женились Памела Андерсон, Брюс Уилис, Бритни Спирс, Дженнифер Лоренс, Фрэнк Синатра, Деми Мур, Майкл Джордан и другие,

– поделился Андрей Шатырко.

Андрей Шатырко женился на любимой: видео

Что известно об Андрее Шатырко

Участник "Холостячки" с Ксенией Мишиной сейчас известен как блогер и продюсер личных брендов. Он уехал за границу еще до полномасштабного вторжения и уже не возвращался в Украину. Из-за этого решения Андрея Шатырко критиковали в соцсетях.