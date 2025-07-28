Не считаю себя героем, – сын Грубича показался после ампутации и признался, как чувствует себя

Сын украинского телеведущего Константина Грубича – Ярослав – после потери конечности на передовой вышел на связь с украинцами. Он показал новые кадры после ампутации.

Кроме того, поделился подробностями о своем состоянии. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ярослава Грубича.

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Военный поблагодарил всех за поддержку и понимание. Он признался, что не всегда успевает отвечать в соцсетях, потому что сейчас чувствует себя не очень хорошо. К тому же писать левой рукой – неудобно.

Я не считаю себя "героем", как многие меня называют. Больших подвигов не имею. Но рад, что моя история вдохновляет других. Переживаю за раненых собратьев, скорблю по погибшим друзьям... Надо держаться ради их памяти. Я еще не раз вспомню о них,

– добавил Ярослав.

Также он сообщил, что пока лично не имеет потребностей, однако его подразделению не хватает важных вещей. Поэтому Ярослав призвал всех желающих присоединиться к сбору средств. Сделать это можно по ссылке.

Что известно о службе Ярослава Грубича?

В июне телеведущий Константин Грубич сообщил, что его сын добровольно мобилизовался в Силы обороны Украины. Решение было взвешенным и хорошо обдуманным. Сам шоумен признался, что очень тяжело переживает – так же, как и его жена.

На прошлой неделе Ярослав сообщил, что получил серьезное ранение и потерял правую руку. Впереди его ждет длительное лечение и реабилитация.