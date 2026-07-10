Маричка Падалко откровенно рассказала, как переживает мобилизацию своего 19-летнего сына

В прошлом году Михаил Соболев – сын украинской телеведущей Марички Падалко, добровольно мобилизовался. На момент принятия решения парню было всего 18 лет.

Сын знаменитой мамы подписал контракт с Вооруженными Силами Украины. Парень служит в одном из полков Сил беспилотных систем. По словам женщины, она переживает за службу Михаила гораздо сильнее, чем за мужа. Об этом она рассказала в интервью Маше Ефросининой.

Решение сына о мобилизации стало для телеведущей очень тяжелым испытанием. По словам Падалко, "все это непостижимые вещи, которые до сих пор не могу принять до конца".

С того момента, как Михаил ушел в армию, она видела парня только на фотографиях в военной форме и заставляет себя сознательно не представлять его во время выполнения боевых задач.

Возможно, я даже не хочу, чтобы эти образы были в моей голове, просто чтобы сохранить свое психическое здоровье, чтобы просыпаться и засыпать. Когда у меня возникают какие-то приступы переживаний, то это происходит очень неожиданно и они вообще не связаны с его военной службой,

– подчеркнула Маричка.

Но выяснилось, что парень попросил маму не говорить о нем публично. Все потому, что когда женщина рассказала всем о решении Михаила, то помимо положительных отзывов появились и уничижительные комментарии. Соболев решил, что не хочет, чтобы его сослуживцы знали, чей он сын.

Падалко также поделилась подробностями мобилизации уже 19-летнего юноши. Он подписал контракт "18-24" на должность пилота БПЛА, которая предусматривает выполнение боевых задач.

Звездной маме до сих пор трудно осознать, насколько быстро повзрослел ее сын.

Когда я осознаю, что еще пять лет назад он играл в футбол и был маленьким малышом, которому я на День святого Николая клала какой-то пряник под подушку, а теперь в этот день поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины, меня постоянно охватывает,

– откровенно призналась Падалко.

Маричка Падалко с сыном / Фото из фейсбука телеведущей

Сегодня военнослужащий не много рассказывает о ходе своей службы. Однако парень уже показал фантастические результаты. А телеведущая утверждает, что сын "берет на себя ответственность за вещи, за которые точно отвечает Россия, а не Михаил Соболев".

Но для женщины самой большой надеждой является то, что срок контракта рано или поздно истечет. Но она понимает, что нет гарантии, что Михаил не захочет и дальше продолжать нести службу. Падалко подчеркнула, что если бы были определены конкретные сроки службы, то это значительно облегчило бы жизнь военных и их семей.

Для контекста! Муж Марички Падалко, Егор Соболев, также несет службу в ВСУ. В 2023 году военный получил статус офицера.

Тему мобилизации поднимал в интервью и сын Натальи Сумской – Вячеслав Хостикоев. В условиях полномасштабной войны актер неоднократно задумывался о том, чтобы вступить в армию.