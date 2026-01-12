Не с первой попытки на фронте: Зюбина раскрыла, через что ее сыну пришлось пройти, чтобы служить
- Сын актрисы Риммы Зюбиной, Даниил, присоединился к ВСУ в начале 2025 года, имея предыдущий опыт работы переводчиком на фронте.
- Даниил самостоятельно готовился к службе, изучая управление дронами и сделав операцию на глаза за собственные средства, чтобы пройти медкомиссию.
В начале 2025 года сын актрисы Риммы Зюбиной, которая известна своей ролью в фильме "Гнездо горлицы", присоединился к рядам ВСУ. Знаменитость впервые раскрыла подробности о военной службе Даниила.
Она рассказала, что мотивировало парня присоединиться к Силам обороны Украины. Кроме того, поделилась, как сын готовился к мобилизации. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал центра противодействия дезинформации.
С первых дней большой войны Даниил ездил с международными военными журналистами на фронт в роли переводчика, как отмечала Римма Зюбина в интервью на ютуб-канале Алины Доротюк. Теперь она раскрыла, что парень работал в Буче и Ирпене в период, когда эти территории оставались серой зоной. Впоследствии он сам принял решение присоединиться к армии.
Он собирался еще в прошлом году (2024, – 24 Канал), но не прошел отбор. Он добровольно нашел желаемый род войск, купил приставку к компьютеру и учился дома управлять дронами. Сделал операцию на глаза за собственные средства – 30 тысяч гривен. Подтянул свое здоровье, чтобы пройти медкомиссию,
– поделилась актриса.
Римма Зюбина также передала слова сына, объяснив, что присоединиться к ВСУ его мотивировала война в Украине.
В какой бригаде и на каком направлении служит Даниил – неизвестно.
Интервью с Риммой Зюбиной: смотрите видео онлайн
Что известно о сыне Риммы Зюбиной?
- Даниил – единственный ребенок актрисы. Парня Римма Зюбина родила в браке с режиссером Станиславом Моисеевым.
- В детстве Даниил Моисеев снимался в кино, в частности сыграл Олеся в ленте "Гайдамаки", которая вышел в 2012 году. Во взрослом возрасте он появился в фильме "Ты меня любишь?".
- Также работал актером дубляжа.
- 28 сентября 2025 года Даниилу исполнилось 27 лет.