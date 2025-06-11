Танцевал под "Пина Коладу": сын Виталия Козловского впервые пришел на концерт папы

Поскольку Виталий Козловский вернул себе права на песни после того, как выплатил долг бывшему продюсеру Игорю Кондратюку, то сегодня он феерично вернулся на сцену после длительного перерыва. Более того, артиста поддерживают самые дорогие люди.

Не секрет, что певец женат и вместе с женой воспитывают сына Оскара. На днях семейство решило поддержать отца и зажгло под хит нынешнего лета – "Пина Колада", пишет Show24 со ссылкой на инстаграм Юлии Бакуменко.

Может заинтересовать Что слушают украинцы сегодня: 20 самых популярных треков в Spotify

Юлия опубликовала в инстаграме милое видео, где притаптывая ножками, маленький Оскар поддерживает отца на саундчеке. Более того, для мальчика это было впервые, когда он оказался на концерте звездного папы.

Сын Виталия Козловского впервые пришел на концерт отца: смотрите видео онлайн

Впервые Оскар побывал на концертах и это так ценно – делать дело, которое очень любим, ВМЕСТЕ,

– написала Юлия.

Сначала малыш сам танцевал под песни папы, а потом оказался на руках у мамы, где он чувствовал себя счастливо и радостно. Виталий же в этот момент продолжал работать, наблюдая за своей семьей.

Это видео не оставило равнодушными и комментаторов.

"Мои солнышки!", – написала Ольга Сумская.

"Оскар – самая дорогая поддержка Виталика".

"Похож на маму, но, видимо, будет хорошо петь, как папа".

"Невероятный сыночек. Будущая звездочка".

Напомним, что Виталий Козловский выпустил украинскую версию хита "Пина Колада" после 13 лет молчания. Песня стала популярной во всех соцсетях и даже задала новый тренд.