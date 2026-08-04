Звезда сериала "Женский врач" со слезами на глазах показала, как переживала развод: "Я рассыпалась"

3 августа актриса Таисия Хвостова, известная по ролям в сериалах "Первые ласточки. Зависимые", "Женский врач", "Когда мы дома" и "Вызов", сообщила о разводе с мужем – актером Ярославом Шахториным.

Пара прожила вместе девять лет. После этой новости поклонники стали писать актрисе, что она достойно переживает этот непростой период и после развода, казалось бы, даже расцвела. Впрочем, Таисия призналась, что за внешним спокойствием скрывались совсем другие эмоции. На своей странице в инстаграме она опубликовала трогательное видео, в котором показала, как на самом деле переживала этот этап жизни.

В ролике актриса собрала кадры, снятые в течение последних нескольких месяцев. На них она не сдерживает слез и откровенно делится своим состоянием.

Вы видели, как я держалась. Но не видели, сколько раз я рассыпалась. Причем, во всех сферах жизни. Поэтому 2026 год испытывает меня,

– написала под публикацией Таисия.

Таисия Хвостова показала, как переживает развод. Смотрите видео:

Что известно об отношениях Хвостовой и Шахторина?

История любви актеров началась еще во время учебы в университете. Именно тогда они познакомились, а впоследствии начали отношения. Вместе пара прожила девять лет.

Официально Таисия и Ярослав стали мужем и женой в октябре 2022 года, а уже в следующем году отпраздновали свадьбу.

Впрочем, после девяти лет совместной жизни их брак подошел к концу. По словам Таисии, решение о разводе не было спонтанным – они с Ярославом долго его обдумывали. Актриса также подчеркнула, что расставание прошло без скандалов, а они с Ярославом и в дальнейшем будут работать вместе, если у них будут общие творческие проекты.

К слову, пока одни звездные пары сообщают о расставании, в личной жизни других знаменитостей появляются радостные новости. Так, западные СМИ предположили, что Джиджи Хадид и Брэдли Купер могли тайно обручиться после того, как пару заметили с одинаковыми кольцами на безымянных пальцах.