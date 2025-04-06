6 апреля, 14:16
Умерла народная артистка Украины Таисия Литвиненко
Основні тези
- Умерла украинская актриса Таисия Литвиненко, известная ролью Химки в фильме "За двумя зайцами", в возрасте 90 лет.
- Сын актрисы сообщил о ее смерти в фейсбуке, но не раскрыл причину, обещая предоставить детали о похоронах позже.
Умерла звезда фильма "За двумя зайцами", сыгравшая Химку, Таисия Литвиненко. Ей было 90 лет.
Печальную весть сообщил сын актрисы. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Назара Стригуна.
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Наше солнышко взошло в воскресенье и покинуло нас в воскресенье,
– написал сын актрисы.
В то же время Назар не сообщил причину смерти Таисии Литвиненко. Он добавил, что скоро расскажет детали о чине похорон.
Что известно о Таисии Литвиненко
- Будущая актриса родилась 10 февраля 1935 года в селе Погребы Киевской области. После окончания Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого (1957 год) она посвятила свою жизнь сцене.
- В 1965 году вместе с мужем Федором Стригуном переехала во Львов, где стала ведущей актрисой театра имени Марии Заньковецкой. За время своей карьеры сыграла около сотни ролей, среди которых самые известные: Мария Заньковецкая, Анна в "Украденном счастье", Ульяна в "Сватовстве на Гончаровке" и другие.
- Кроме актерской деятельности, Таисия Иосифовна была доцентом кафедры театроведения и актерского мастерства во Львовском университете имени Ивана Франко. Ее талант и вклад в культуру Украины отмечены государственными наградами, в частности орденом княгини Ольги II и III степеней, а также орденом Архистратига Михаила и профессиональными премиями.