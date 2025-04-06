Умерла народная артистка Украины Таисия Литвиненко

Умерла звезда фильма "За двумя зайцами", сыгравшая Химку, Таисия Литвиненко. Ей было 90 лет.

Печальную весть сообщил сын актрисы. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Назара Стригуна.

Вас также может заинтересовать Звезда фильма "Запрещенный" ответил на обвинения Кондратюка в бегстве за границу во время войны

Наше солнышко взошло в воскресенье и покинуло нас в воскресенье,

– написал сын актрисы.

В то же время Назар не сообщил причину смерти Таисии Литвиненко. Он добавил, что скоро расскажет детали о чине похорон.

Что известно о Таисии Литвиненко