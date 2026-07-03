Мозг отказывается верить, – Тала Калатай показала разрушенный во время обстрела дом матери

В результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 2 июля был разрушен дом матери украинской телеведущей Талы Калатай.

К счастью, женщина выжила, однако ее дом стал непригодным для проживания. Ведущая впервые показала кадры разрушенного дома и поделилась своими переживаниями на странице в Facebook.

По теме Произошел очень мощный взрыв: квартира певца LAUD пострадала из-за российского обстрела столицы

По словам Калатай, этот дом был особенным для всей семьи. Дом ее мама построила собственными руками, мечтая оставить его следующим поколениям. Калатай призналась, что до сих пор не может поверить в увиденное, ведь от дома почти ничего не осталось.

Дома как будто и не было. Я смотрю, и мой мозг отказывается в это верить,

– написала телеведущая.

Тала Калатай показала разрушенный во время российской атаки дом своей мамы / Фото из фейсбука телеведущей

Кроме того, Тала Калатай сообщила, что в результате российской атаки погибла семья их соседей, с которыми она была знакома с детства.

Она также поблагодарила всех, кто поддерживает ее семью, звонит, пишет сообщения и предлагает помощь, отметив, что сейчас это чрезвычайно ценно.

Ранее ведущая рассказывала, что во время атаки ее мама оказалась под завалами. Спастись женщине удалось благодаря тому, что она спряталась в погребе. Впоследствии ее достали соседи.