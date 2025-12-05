Объявили всех танцовщиков, которые примут участие в спецвыпуске "Танцев со звездами"

28 декабря выйдет предновогодний спецвыпуск "Танцев со звездами". С приближением премьеры, раскрывают детали телешоу.

3 декабря объявили первую шестерку хореографов, а сегодня – другую часть. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "Танцев со звездами".

Интересно Песни в сопровождении оркестра и невероятные дуэты: MONATIK поразил шоу в Национальной опере Украины

Во вторую шестерку танцовщиков вошли:

Чемпионка Украины по латиноамериканской программе Анна Карелина , которая в 2021 в паре с Артуром Логаем победила в "Танцах со звездами".

, которая в 2021 в паре с Артуром Логаем победила в "Танцах со звездами". Хореограф Макс Леонов , который также несколько раз участвовал в проекте. Он выходил на паркет с ведущей Машей Ефросининой, актрисой Еленой Кравец, артисткой Евгенией Власовой и певицей Сантой Димопулос, с которой победил в 2020 году.

, который также несколько раз участвовал в проекте. Он выходил на паркет с ведущей Машей Ефросининой, актрисой Еленой Кравец, артисткой Евгенией Власовой и певицей Сантой Димопулос, с которой победил в 2020 году. Профессиональная танцовщица Яна Цибульская , которая, кроме участия в шоу "Танцы со звездами", известна основанием танцевально-обучающей платформы The Stage.

, которая, кроме участия в шоу "Танцы со звездами", известна основанием танцевально-обучающей платформы The Stage. Заслуженный мастер спорта Украины по спортивным бальным танцам и чемпион мира и Европы Виталий Загоруйко . Он также является основателем собственного театра и школы танца.

. Он также является основателем собственного театра и школы танца. Хореограф Надин, которая была хореографом-постановщиком многих номеров предыдущих сезонов "Танцев со звездами". За время своей карьеры она сотрудничала с Монатиком, KOLA, Phil it, Златой Огневич, Святославом Вакарчуком, Тиной Кароль, Надеждой Дорофеевой и многими другими звездами.

которая была хореографом-постановщиком многих номеров предыдущих сезонов "Танцев со звездами". За время своей карьеры она сотрудничала с Монатиком, KOLA, Phil it, Златой Огневич, Святославом Вакарчуком, Тиной Кароль, Надеждой Дорофеевой и многими другими звездами. Танцовщик и тренер с 16-летним опытом в бальной латине Сергей Ефремов.

В первую шестерку танцовщиков вошли: Евгений Кот, Юлия Сахневич, Александр Прохоров, Анна Манжула, Антон Нестерко и Павел Симакин.

Как сообщил информационный партнер спецвыпуска Viva, это уже все танцовщики, которые на этот раз выйдут на паркет с участниками "Танцев со звездами".

Что известно об участниках и судьях "Танцев со звездами"?