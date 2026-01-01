Укр Рус
1 января, 00:12
2

Руслана Данилкина и Павел Симакин победили на "Танцах со звездами"

София Хомишин
Основні тези
  • Руслана Данилкина и Павел Симакин победили на благотворительном спецвыпуске "Танцев со звездами", получив 40 баллов от жюри за румбу.
  • Спецвыпуск собрал более 1,6 миллионов гривен на прицельную эвакуацию Superhumans Center.

28 декабря зрители насладились предновогодним благотворительным спецвыпуском "Танцев со звездами". Развлекательное шоу вышло в эфир впервые за время полномасштабного вторжения.

На паркет "Танцев" вышли 12 звездных пар: в тандеме с профессиональными танцовщиками выступали актеры, певцы, телеведущие и блогеры. Кто из них победил – пишет 24 Канал. А победителя объявили в новогоднюю ночь.

Руслана Данилкина победила на "Танцах со звездами" 

Ветеран Руслана Данилкина и танцовщик Павел Симакин представили румбу на шоу "Танцы со звездами" и получили максимальные 40 баллов от жюри. В эти дни украинцы голосовали за фаворитов, а все средства шли на прицельную эвакуацию Superhumans Center. 

Финальная сумма сбора составляет более 1,6 миллионов гривен. 

Руслана Данилкина и Павел Симакин на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн

Что известно о благотворительном спецэфире "Танцев со звездами"? 

  • Благотворительный предновогодний эфир "Танцев" состоялся 28 декабря.
  • На главный паркет страны вышли 12 звездных пар, среди которых блоггеры, актеры, ведущие и другие известные люди.
  • Среди судей проекта был Дмитрий Дикусар, сейчас в ВСУ, Дмитрий Монатик, Наталья Могилевская и Екатерина Кухар.
  • Неизменным ведущим еще раз был Юрий Горбунов, а вот Тина Кароль отказалась от участия.