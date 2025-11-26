Певица, звезда "Обратного направления" и телеведущая: раскрыли имена участников "Танцев со звездами"
- В декабре состоится благотворительный спецвыпуск шоу "Танцы со звездами".
- Среди участников спецвыпуска будут певица KOLA, актер Павел Текучев и ведущая Натали Солоник.
В декабре состоится благотворительный спецвыпуск шоу "Танцы со звездами", которое возвращается на экраны впервые после четырех лет паузы.
Организаторы постепенно раскрывают имена участников. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "Танцев со звездами".
В благотворительном предновогоднем спецвыпуске примет участие певица KOLA, которая известна своими треками "Біля серця", "Чи разом?", Salut papa и многими другими.
Также на паркет "Танцев со звездами" выйдет актер Павел Текучев, который снимался в фильме "Когда ты выйдешь замуж?" и сериале "Обратное направление", и ведущая программы "Ближе к звездам" Натали Солоник.
До этого объявили других трех участников. Среди них – стендап-комик Василий Байдак, ветеранка Руслана Данилкина и ведущая "Завтрака с 1+1" Неля Шовкопляс.
Что известно о предновогоднем спецвыпуске "Танцев со звездами"?
- Он будет иметь благотворительную цель. "Танцы со звездами" вместе с украинским центром Superhumans будут собирать средства на прицельную эвакуацию раненых военных.
- Судьями спецвыпуска станут Дмитрий Дикусар, Наталья Могилевская, MONATIK и Екатерина Кухар.
- Напомним, что последний сезон "Танцев со звездами" в Украине вышел еще в 2021 году. Победу тогда одержал актер Артур Логай и его партнерша Анна Каролина.