26 листопада, 15:14
Співачка, зірка "Зворотного напрямку" і телеведуча: розкрили імена учасників "Танців з зірками"

Софія Хомишин
Основні тези
  • У грудні відбудеться благодійний спецвипуск шоу "Танці з зірками".
  • Серед учасників спецвипуску будуть співачка KOLA, актор Павло Текучев і ведуча Наталі Солонік.

В грудні відбудеться благодійний спецвипуск шоу "Танці з зірками", яке повертається на екрани вперше після чотирьох років паузи.

Організатори поступово розкривають імена учасників. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Танців з зірками". 

У благодійному передноворічному спецвипуску візьме участь співачка KOLA, яка відома своїми треками "Біля серця", "Чи разом?", Salut papa та багатьма іншими. 

Також на паркет "Танців з зірками" вийде актор Павло Текучев, який знімався у фільмі "Коли ти вийдеш заміж?" та серіалі "Зворотний напрямок", та ведуча програми "Ближче до зірок" Наталі Солонік. 

До цього оголосили інших трьох учасників. Серед них – стендап-комік Василь Байдак, ветеранка Руслана Данілкіна та ведуча "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс.

Що відомо про передноворічний спецвипуск "Танців з зірками"?

  • Він матиме благодійну мету. "Танці з зірками" разом з українським центром Superhumans збиратимуть кошти на прицільну евакуацію поранених військових.
  • Суддями спецвипуску стануть Дмитро Дікусар, Наталія Могилевська, MONATIK та Катерина Кухар.
  • Нагадаємо, що останній сезон "Танців з зірками" в Україні вийшов ще у 2021 році. Перемогу тоді здобув актор Артур Логай і його партнерка Анна Кароліна.