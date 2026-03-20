В главной роли Бетти из "Ривердейла": украинка Таня Муиньо сняла клип для BTS на песню Swim
- Украинский режиссер Таня Муиньо сняла клип для BTS на песню Swim, который за пять часов собрал 13 миллионов просмотров на YouTube.
- Таня Муиньо известна своей работой с такими звездами, как Post Malone, The Weeknd, Cardi B, и получила награду Hollywood Music Video Awards в 2025 году.
Звезды K-pop BTS представили клип на свой первый сингл Swim из долгожданного альбома ARIRANG. Предыдущий альбом группы вышел в 2020 году, то есть шесть лет назад.
Видео на Swim снимала украинский режиссер Таня Муиньо, а оператором-постановщиком выступил украинец Никита Кузьменко. Клип уже презентовали на ютубе и всего за пять часов ролик собрал 13 миллионов просмотров.
Как написала BBC, композиция Swim рассказывает о том, как стоит отдаваться течению жизни и двигаться вперед, даже когда обстоятельства пытаются затянуть под воду.
Заметим, что главную роль в видеоработе исполнила американская актриса Лили Рейнхарт, которая известна зрителям как Бетти из сериала "Ривердейл".
Релиз нового клипа состоялся на фоне огромного ажиотажа перед концертом BTS под открытым небом в центре Сеула. Это будет первый концерт группы после почти четырехлетнего перерыва, во время которого все семеро участников проходили обязательную военную службу. Выступление состоится накануне мирового тура BTS с 82 концертами.
Кстати, Swim – это не первое сотрудничество Тани Муиньо с BTS. В 2023 году она снимала клип Standing Next to You для Чонгука. Съемки видеоработы тогда проходили на заброшенной электростанции Келенфельд в Будапеште, а в кадре также появилась украинская модель Паша Гаруля.
Что известно о Тане Муиньо?
- Мама режиссера родом из Одессы, а отец – с Кубы.
- В Голливуде Таня Муиньо известна как креативный и профессиональный режиссер, чья работа отмечается яркостью и оригинальностью.
- Она работала над клипами для таких звезд, как Post Malone и The Weeknd, Cardi B и Megan Thee Stallion, Кэти Перри, Ленни Кравиц, Дженнифер Лопес, Гарри Стайлз, Дуа Липа, Сэм Смит.
- В 2025 году Муиньо получила награду Hollywood Music Video Awards в категории "Режиссер года" за клип Lady Gaga – Disease. Это ее вторая награда за эту работу. Также она победила на MTV Video Music Awards Japan в номинации "Лучшее видео сольного исполнителя".
- Таню Муиньо активно приглашают работать и украинские артисты. Она снимала клипы для Монатика, Мишель Андраде, NK, DOROFEEVA, Lida Lee и других. Кроме того, режиссер поставила номер для выступления украинского дуэта Jerry Heil и alyona alyona на Евровидении-2024, где они заняли третье место.