Мировой уровень: украинка Таню Муиньо сняла клип для певицы Sevdaliza

Певица Sevdaliza презентовала клип на песню HEROINA, которую она выпустила с аргентинской артисткой La Joaqui. Над видео работала украинка Таню Муиньо.

Режиссер Таню Муиньо снимала клип в Тбилиси, столице Грузии. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм клипмейкера.

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Таню Муиньо работала над видеоработой с другими украинскими художниками. Ролик снимал оператор Никита Кузьменко, а стилисткой и креативным директором была Маргарита Шекель. Видео собрало уже более 200 тысяч просмотров.

В клипе Sevdaliza появляется в откровенных образах, но не в контексте объективизации, а чтобы продемонстрировать свою свободу. Отрывки из песни и образы из клипа отсылают к другим темам – поддержки женщинам, ЛГБТК+ сообществу, беженцам.

Маргарита Шекель для DTF Magazine призналась, что организовать процесс было очень сложно. Среди причин – российские обстрелы.

Я готовила этот проект в феврале в Киеве, из ванной комнаты, которую использовала как укрытие. Под сирены и взрывы мы договаривались с брендами из четырех стран Европы, Китая и США, организовывали доставку в Грузию. Было много логистических сложностей: задержки на таможнях, сложности с кастомизацией в Грузии. Но команду составляли украинцы и грузины – люди с чрезвычайной стрессоустойчивостью, которые знают, как выживать в хаосе,

– поделилась Шекель.

Sevdaliza – нидерландская поп-певица иранского происхождения. В 2014 году выпустила дебютный сингл, а за ним презентовала мини-альбом. Артистка известна экспериментальной музыкой, где соединились элементы трип-хопа, электроники, R&B и альтернативного попа.

Напомним, ранее Таню Муиньо победила на Hollywood Music Video Awards в номинации "Режиссер года". Она получила награду за клип для Леди Гаги – Disease.