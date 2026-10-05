Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая набили парные татуировки и показали результат

Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая удивили новым совместным шагом.

Влюбленные показали в инстаграме парные татуировки, которыми решили украсить свои тела.

Цимбалюк и Светлицкая выбрали одинаковые рисунки с милыми единорогами. Татуировки имеют одинаковый дизайн, но расположены по-разному: у Тараса – на плече, а у Елены – чуть ниже, на предплечье.

Парные тату Цимбалюка и Светлицкой / Фото из инстаграма актеров

О том, имеют ли эти рисунки какое-то особое значение для пары, влюбленные не рассказывали.

К слову, это не первая совместная татуировка Тараса и Елены. Ранее влюбленные уже делали парные рисунки. Об этом Светлицкая рассказала в инстаграм-сторис.

Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая сделали парные татуировки / Скриншот из инстаграм-сторис

У самого Тараса Цимбалюка немало татуировок. Первую он сделал еще во время учебы в университете – тогда актер решил набить на теле фразу Омара Хайяма: "Однажды рискнув, можно остаться счастливым на всю жизнь". В то же время Тарас рассказывал, что некоторые татуировки имеют для него особое значение. В частности, на его теле есть номер телефона покойной бабушки и подпись отца. Однако большинство татуировок он делал просто потому, что ему понравились сами рисунки.

А ранее стало известно, что возлюбленная Тараса Цимбалюка, актриса Елена Светлицкая стала участницей нового сезона шоу "Голос страны".