Закохані в інстаграмі показали парні татуювання, якими вирішили прикрасити свої тіла.

Цимбалюк та Світлицька обрали однакові малюнки із милими єдинорогами. Татуювання мають однаковий дизайн, але розташовані по-різному: у Тараса – на плечі, а в Олени – трохи нижче, на передпліччі.

Парні тату Цимбалюка та Світлицької / Фото з інстаграму акторів

Про те, чи мають ці малюнки якесь особливе значення для пари, закохані не розповідали.

До слова, це не перше спільне татуювання Тараса та Олени. Раніше закохані вже робили парні малюнки. Про це Світлицька розповіла в інстаграм-сторіс.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька набили парні тату / Скриншот з інстаграм-сторіс

Сам Тарас Цимбалюк має чимало татуювань. Перше він зробив ще під час навчання в університеті – тоді актор вирішив набити на тілі фразу Омара Хаяма: "Одного разу ризикнувши, можна залишитися щасливим на все життя". Водночас Тарас розповідав, що деякі татуювання мають для нього особливе значення. Зокрема, на його тілі є номер телефону покійної бабусі та підпис батька. Однак більшість тату він робив просто тому, що йому сподобалися самі малюнки.

А раніше стало відомо, що кохана Тараса Цимбалюка, акторка Олена Світлицька, стала учасницею нового сезону "Голосу країни".