Тарас Цимбалюк слился в неоднозначном танце с известной актрисой: видео

Украинские актеры Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая вновь вызвали обсуждение своего возможного романа. Звезды опубликовали видео с совместным танцем, которое сразу привлекло внимание пользователей сети.

Ролик появился на странице Тараса Цимбалюка в инстаграме. На кадрах актеры танцуют вплотную друг к другу. Видео быстро распространилось по сети, вызвав новую волну предположений среди поклонников о возможных романтических отношениях между знаменитостями. Сами же актеры продолжают интриговать аудиторию своими постами.

Кайф! Хорошо, что мы выучили этот танчик,

– подписал публикацию Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая / скриншот из видео

Свитлицкая также не осталась в стороне и отреагировала на видео лаконичным комментарием.

Случайно встретились,

– написала она.

Тарас Цимбалюк танцует с Еленой Светлицкой / видео из инстаграма

Стоит отметить, что слухи о романе между коллегами не утихают уже некоторое время. Хотя актеры официально не подтверждают информацию о своих отношениях, они регулярно делятся совместным контентом и обмениваются шутками, каждый раз подогревая интерес публики.

Напомним, личная жизнь Тараса Цымбалюка постоянно находится под пристальным вниманием поклонников. Ранее актер был женат на визажистке Тине Антоненко, однако летом 2022 года пара объявила о разводе. Впоследствии стало известно об отношениях звезды с бизнесвуменом Светланой Готочкиной.

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / фото из инстаграмма

Впрочем, после шоу "Холостяк" пара сообщила о разрыве. Сейчас Тарас не раскрывает деталей своей личной жизни, поэтому достаточно откровенное видео с коллегой по съемочной площадке вызвало такой резонанс и множество вопросов у подписчиков.

Кстати, известный украинский актер Олег Загородний призвал продюсеров перестать постоянно снимать Тараса Цимбалюка в кино.