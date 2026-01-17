Цимбалюк и Светлицкая продолжают подогревать слухи о тайном романе

Тараса Цимбалюка и Елену Светлицкую подозревают в романе. Сейчас актеры не комментируют слухи, которые ходят в сети, однако продолжают их подогревать.

Цимбалюк и Светлицкая опубликовали два совместных видео с неоднозначными подписями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на их страницы в инстаграме.

Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая сняли видео под трек Cortisa Star – Fun и написали: "Случайная встреча". Некоторые люди в комментариях подозревают, что таким образом они намекают, что находятся в отношениях.

"Встреча совсем не случайная".

"Почему я все думаю, что уже не случайная? Слишком много случайных встреч".

"Честно, очень рады, что вы вместе. Красивая пара на самом деле".

В сети предполагают, что Цимбалюк и Светлицкая встречаются / Скриншот из инстаграма

Цимбалюка и Светлицкую подозревают в романе / Скриншот из инстаграма

К слову, Тарас приехал во Львов по работе. В городе сейчас находится и Елена. Судя по сториз, актеры остановились в одном отеле.

Цимбалюк и Светлицкая сейчас во Львове / Скриншоты из инстаграма

Цимбалюка и Светлицкую подозревают в романе: что известно?