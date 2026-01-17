Цимбалюк и Светлицкая продолжают подогревать слухи о тайном романе
- Тараса Цимбалюка и Елену Светлицкую подозревают в романе.
- Актеры сейчас находятся во Львове и, вероятно, остановились в одном отеле.
Тараса Цимбалюка и Елену Светлицкую подозревают в романе. Сейчас актеры не комментируют слухи, которые ходят в сети, однако продолжают их подогревать.
Цимбалюк и Светлицкая опубликовали два совместных видео с неоднозначными подписями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на их страницы в инстаграме.
Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая сняли видео под трек Cortisa Star – Fun и написали: "Случайная встреча". Некоторые люди в комментариях подозревают, что таким образом они намекают, что находятся в отношениях.
- "Встреча совсем не случайная".
- "Почему я все думаю, что уже не случайная? Слишком много случайных встреч".
- "Честно, очень рады, что вы вместе. Красивая пара на самом деле".
К слову, Тарас приехал во Львов по работе. В городе сейчас находится и Елена. Судя по сториз, актеры остановились в одном отеле.
Цимбалюк и Светлицкая сейчас во Львове / Скриншоты из инстаграма
Цимбалюка и Светлицкую подозревают в романе: что известно?
Еще в апреле 2025 года блогер-плиткарь Богдан Беспалов сообщал, что Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая находятся в отношениях. Даже ходили слухи, что актриса может стать участницей "Холостяка".
Знаменитости проводят много времени вместе, в частности играют в спектаклях. Однако в прошлом году в проекте "По домам" Светлицкая говорила, что их с Цимбалюком связывают только рабочие и дружеские отношения.
В сентябре Беспалов рассказал, что Тарас и Елена поссорились, но на днях он поделился, что актеры снова вместе. Более того, Цимбалюк засветился со Светлицкой на показе сериала "Тихая Нава", прошедшем в Киеве. Они сидели рядом в зале и, по словам гостей мероприятия, не избегали камер и вели себя расслабленно.