Тарас Цимбалюк рассказал, почему не сложились отношения с победительницей "Холостяка"

Тарасу Цымбалюку и победительнице "Холостяка-14", модели Надин Головчук, не удалось построить отношения после участия в проекте. Актер дал первое откровенное интервью после окончания проекта, где рассказал, почему они с Надин больше не вместе.

Кроме того, он признался, общается ли сейчас с девушкой. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Okay Eva.

После финала "Холостяка-14" Цимбалюк и Головчук разъехались. Сначала они поддерживали связь, но в конце концов решили разойтись.

Были переписки, они были такие альтернативные: "Привет, как твои дела?". Там их было не так много. Я решил написать ей, что нет смысла тратить время друг друга и на этом надо все закончить. И мы совпали во взаимности, что действительно это абсолютно не имеет никакого смысла,

– заявил Тарас.

Он считает, что на "Холостяке" трудно построить настоящие отношения, потому что они с участницами проводят довольно мало времени вместе.

За эти 15 часов, проведенные под пристальным наблюдением камер и продюсера, человек, как ни крути, не может быть собой на 100%. Даже на 50% быть собой ему тяжеловато, поэтому именно это является ключевым на проекте – почему подавляющее большинство мужчин не строят для себя реальный семейный фундамент и не вступают в отношения,

– заявил актер.

Он добавил, что после "Холостяка" иногда еще переписывался с Надин и считает их общение вполне нормальным.

Что еще Надин и Тарас говорили об их отношениях после проекта "Холостяк"?