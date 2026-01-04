Цимбалюк признался, что не почувствовал "метча" с участницами "Холостяка" и объяснил свой выбор в финале

Впервые после участия в проекте Холостяк Тарас Цимбалюк дал интервью. Он откровенно высказался о своем опыте на шоу.

В частности, признался, что не почувствовал "метчу" с участницами проекта и объяснил свой выбор в финале "Холостяка". Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Okay Eva.

К теме Думал о Светуле, – Цимбалюк впервые прокомментировал участие в "Холостяке" и отношения с Готочкиной

Тарас Цимбалюк заявил, что команда "Холостяка" не прислушивалась к его предпочтениям в женщинах на этапе кастинга, поэтому уже в начале ему было трудно "стартануть и отдаться проекту".

Кроме того, он отметил, что под постоянным наблюдением камер невозможно оставаться собой на все 100%, и даже на 50% – достаточно сложно.

Я не почувствовал, что может с кем-то сложиться метч в целом на проекте. Когда собралась тройка девушек, с которыми более-менее складывается общение – а только исключительно по такому критерию эта градация происходила – мы с продюсерами сели и я говорю: "Давайте посоветуемся, потому что я не знаю. У меня тупик. Вы здесь как опытные люди посоветуйте мне, потому что мне абсолютно все равно, кто следующим должен покинуть проект",

– рассказал актер.

По его мнению, только Анастасия Половинкина искренне пришла на проект и у нее возникли настоящие чувства. После реалити Тарас извинился перед девушкой за то, что сделал ей больно, не выбрав в финале.

Интервью с Тарасом Цымбалюком: смотрите видео онлайн

Что известно о финале "Холосятка-14"?