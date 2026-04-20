Известная актриса призналась, что была с Цимбалюком в авто в момент ДТП в Киеве

Около недели назад Тарас Цимбалюк попал в аварию в Киеве. Как оказалось, свидетелем происшествия также стала Елена Светлицкая, которой приписывают роман с актером.

Елена Светлицкая подтвердила, что это действительно она фигурировала рядом с Цимбалюком на видео, которое распространяли в соцсетях после ДТП. О деталях она рассказала в комментарии для "Тура звездами" на "Радио Люкс".

Да, я была рядом. На видео же меня видно. Поддержала его как самая близкая подруга. Делала все, что в моих силах, чтобы стрессовая ситуация была максимально нестрессовой,

– сказала актриса.

Также звезда добавила, что не будет комментировать слухи и детали аварии. Она подчеркнула, что следует доверять официальным источникам.

Елена Светлицкая отметила, что этот случай стал для нее знаком – стоит быть более осторожными и ответственными за рулем.

Отметим, длительное время в сети ходят слухи о романе между Тарасом Цимбалюком и Еленой Светлицкой. Актриса решила никак не комментировать сплетни, ведь хочет, чтобы личное оставалось личным.

Что известно о ДТП с участием Цимбалюка?

Ночью 13 апреля в Киеве произошло ДТП с участием Тараса Цимбалюка. Авария произошла вблизи ЖК "Варшавский". Авто Range Rover врезалось в припаркованные машины Hyundai и Mazda.

Тарас Цимбалюк прокомментировал, что перед поездкой он употреблял алкоголь, поэтому не садился за руль. Машиной управлял его товарищ.

Как сообщила полиция, после инцидента водитель Range Rover покинул место происшествия и оставил авто. Но впоследствии вернулся, на него составили административный протокол. Решение по делу примет суд.