Думал о Светуле, – Цимбалюк впервые прокомментировал участие в "Холостяке" и отношения с Готочкиной
- Тарас Цимбалюк уточнил, что участие в "Холостяке" было способом отвлечься от разрыва отношений со Светланой Готочкиной.
- Цимбалюк подтвердил, что они с Готочкиной пытались восстановить отношения, но сейчас пара не вместе.
До участия в проекте "Холостяк" Тарас Цимбалюк находился в отношениях с ресторатором и дизайнером Светланой Готочкиной. После начала шоу в сети ходили слухи, якобы Тарас до сих пор с ней встречается, а на "Холостяк" пришел только ради медийности и денег.
Цималюк впервые прокомментировал эти мысли пользователей в новом интервью. В частности, он признался, находится ли сейчас в отношениях со Светланой и действительно ли их разрыв был спланирован из-за участия актера в шоу. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Okay Eva.
Тарас рассказал, что отношения с Готочкиной были одним из самых ярких и глубоких эпизодов его жизни. Под конец 2024 года они поссорились и приняли эмоциональное решение разойтись. Одной из причин разрыва, по словам актера, была не готовность идти на компромиссы ни с его стороны, ни со стороны женщины.
Примерно в конце января, начале февраля, ему пришло предложение об участии в реалити "Холостяк".
Мое согласие было в принципе из-за того, что я искал какую-то новую нейронную связь, чтобы переключиться от Светули. Я знал, что это меня отвлечет и я сконцентрируюсь на чем-то альтернативном. Когда я пришел к девушкам я уже был сфокусирован на проекте, но когда это все согласовывалось, это же долгий период, ясно, что я еще думал о Светуле,
– заявил Цимбалюк.
Тарас добавил, что у них с бывшей девушкой были попытки восстановить отношения, но ничего не получилось. Сейчас пара не вместе.
Цимбалюк также прокомментировал встречи с Готочкиной во время съемок "Холостяка": он подтвердил, что один раз виделся со Светланой в заведении в центре Киева и посетил презентацию ее нового бренда GOT'S label, где прошелся по подиуму в наряде от бренда. По словам актера, это была поддержка подруги, а не романтический жест.
Как Тарас Цимбалюк познакомился со Светланой Готочкиной?
- Знакомство произошло через соцсети благодаря подруге актера Насте, которая пришла на его спектакль и сняла инстаграм-сторис, на которые отреагировала Светлана. Они с девушкой лайкали фото друг друга и начали переписываться.
- Через три дня Тарас созвонился с Готочкиной. Тогда они проговорили четыре часа и сразу найдя общий язык.
- Первый месяц Цимбалюк с девушкой общались только онлайн, а потом состоялась их первая встреча. Впоследствии пара начала встречаться.