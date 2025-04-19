"Меня действительно ждет новый вызов": Тарас Цимбалюк впервые прокомментировал свое участие в "Холостяке"

Тарас Цимбалюк прокомментировал свое участие в романтическом реалити-шоу "Холостяк". О том, что актер станет главным героем 14 сезона проекта, телеканал СТБ сообщил вчера, 18 марта.

Цимбалюк обратился к поклонникам в инстаграм-сторис, информирует Show 24. Он поблагодарил всех за поддержку.

Кстати Тарас Цимбалюк стал новым "Холостяком": все, что известно о личной жизни актера

Меня действительно ждет новый вызов, новые эмоции и совершенно новый формат существования на телевидении! Ценно, что вы поддерживаете украинское кино, телевидение, медиапроизводство. Люди смотрят, отталкиваются, формируют и формируются. Они перезагружаются, отвлекаются и вдохновляются,

– написал актер.

Тарас Цимбалюк подчеркнул, что "сейчас очень важно создавать украинский контент". В то же время он напомнил, что это можно делать исключительно благодаря нашим защитникам, поэтому важно поддерживать войско.

Тарас Цимбалюк попросил поддержать сбор

Цимбалюк вместе с Натальей Денисенко и Еленой Светлицкой помогает закрыть сбор средств на машины для ребят, которые воюют на Покровском направлении. Актер призвал поклонников присоединиться.

Важно! Поддержать сбор можно по ссылке. Цель – 2 миллиона гривен.

Тарас Цимбалюк призвал донатить на машины для военных / Скриншот из инстаграма

Напомним, что премьера 14 сезона проекта "Холостяк" с Тарасом Цимбалюком состоится уже этой осенью. Все, кто желает принять участие, могут заполнить анкету на сайте.