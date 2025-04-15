Как сегодня живет автор неофициального гимна Украины Тарас Петриненко

Тарас Петриненко народный артист Украины, которого Владимир Зеленский наградил знаком отличия "Национальная легенда". Несмотря на то, что некоторые страницы жизни композитора связаны с Россией, все же его душа принадлежит Украине.

В марте артисту исполнилось 72 года. С 16 лет Петриненко был участником коллектива "Эней". Состав и название группы несколько раз менялись, в результате чего на свет появился ВИА "Узоры путей". Через некоторое время коллектив меняет название на "Гроно". Он просуществовал год, ведь певца забрали в армию. Как развивалась карьера Петриненко, при чем здесь Россия и где он сейчас, читайте в материале Show24.

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Путь к автору неофициального гимна Украины

После службы Тарас вместе с другими участниками группы "Гроно", которые переименовались в "Волшебные гитары", перебрались в Россию. Однако сам певец уверял, что там он был еще до времен провозглашения независимости Украины, ведь ему запрещали выполнять то, что он сам создавал.

Группа "Эней" / Фото с фейсбука Петриненко

Под особый запрет попала композиция "Песня о песне".

Тарас Петриненко и Татьяна Горобец – "Песня о песне": смотрите видео онлайн

Определенный период времени Петриненко был в составе тульского ансамбля "Красные маки", в состав которого входили украинские музыканты. Именно с этой группой исполнитель записал немало русскоязычных хитов. Но в 1986 году певец вернулся в Украину и сначала выступал как эстрадный певец, а тогда вместе с гитаристом Игорем Шабловским и Татьяной Горобец возродили "Гроно".

Вскоре свет увидела легендарная песня "Украина", которую сегодня считают неофициальным гимном нашей страны.

Интересно, что эта композиция впервые прозвучала в 1987 году на "Первом канале Украинского радио". А ее первоначальное название было – "Пока любим".

Тарас Петриненко – "Україно": смотрите видео онлайн

"Я боялся ее записывать, потому что знал, что никто не возьмет. На радио тогда нечего было и соваться – могли пришить национализм. Ведь тогда любить можно было только Россию. В конце концов, я обратился в Дом звукозаписи к друзьям с Украинского радио и мы практически тайно сделали запись. Но песню очень долго боялись ставить в эфир. Моя приятельница, редактор Украинского радио Вероника Маковий все же решилась: "Может, нас завтра всех посадят, но я все же поставлю". Никто никому не нужен ни тогда, ни сейчас. Просто песня начала жить своей жизнью. Впоследствии она стала позывным украинского радио, сейчас звучит на Михайловском Златоверхом, ее играют каждые 15 минут", – рассказывал артист в 2023 году.

Петриненко был в составе жюри первого фестиваля "Червона рута", а группа "Гроно" неоднократно выступала на этом мероприятии.

Группа "Гроно" на фестивале "Червона рута" (1989 год): смотрите видео онлайн

После провозглашения независимости Украины исполнитель работал над альбомом "Господи, помилуй нас". В 1993 году его признали лучшим в Украине.

Личная жизнь

Петриненко всю свою жизнь скрывает историю личного. По неофициальной информации, Татьяна Горобец является гражданской женой певца и матерью его сына.

Имею сына, Марьяна Петриненко. Его профессия связана с юриспруденцией. Певцом не стал, видимо, потому, что с детства на него давил авторитет бабушки и отца. Но это к лучшему: быть артистом – это тяжелая дорога, и если по ней уже пошел – возврата нет. А насчет Татьяны Горобец, то пусть очень интересные люди думают себе что хотят о наших отношениях. Скажу лишь одно: мы с ней вместе поем уже 30 лет,

– подытожил народный артист.

Тарас Петриненко и Татьяна Горобец / Фото из инстаграма исполнителя

Так что же на самом деле скрывает личная жизнь исполнителя – настоящая загадка.

Где сейчас Тарас Петриненко

Когда началась полномасштабная война, то артист находился у себя дома, под Киевом. Он признавался, что не удивился такому развитию событий, ведь знал как Россия относится к Украине.

Сегодня же певец гастролирует, делится своим творчеством, дает благотворительные концерты как в Украине, так и за рубежом.