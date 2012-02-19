Об образе Володьки, "VIP Тернополь" и любимой: интервью с комиком Тарасом Стадницким

Тарас Стадницкий – украинский комик, которого многие знают по образу Володьки из коллектива "VIP Тернополь". Однако заниматься юмором мужчина начал еще во время учебы в университете. Тогда и познакомился с девушкой Ириной, которая впоследствии стала его женой.

Накануне телепремьеры шоу от "VIP Тернополь" мы пообщались с Тарасом в рамках проекта "Интервью24". В разговоре комик рассказал, как появился образ Володьки, сформировался ли юмор за время войны, а также поделился историей любви, которая длится уже более 20 лет. Обо всем этом и многом другом – читайте дальше.

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Я – не персонаж, по имени Володька, – кто такой Тарас Стадницкий и как он стал комиком

Тарас, вы достаточно медийный украинский комик, однако, вероятно, есть люди, которые из нашего материала могут узнать о вас впервые. Что им нужно знать о Тарасе Стадницком, прежде чем знакомиться с его творчеством?

В своих стендапах много рассказываю собственно о Тарасе Стадницком и объясняю, что я – не персонаж, по имени Володька, который постоянно появляется в номерах шоу от "VIP Тернополь", телепремьера которого будет уже 3 марта на "Новом канале". Однако около 80% людей, которые посещали наши концерты, видели на корпоративах или по телевизору, уверены, что мое настоящее имя таки Володька. А также до сих пор думают, что Таня (Песик, коллега Стадницкого, – 24 Канал) – моя жена, и мы живем где-то в селе в Тернопольской области (улыбается – 24 Канал).

Поделюсь очень короткой биографией: я родом из небольшого хутора Лозовые, который административно относится к селу Боброиды Львовской области. Там прожил свои первые 18 лет. Затем поступил в Национальный университет имени Ивана Франко на факультет прикладной математики и информатики. После окончания работал шесть лет на издательстве, параллельно занимаясь юмором. И уже с 2013 года я полностью погрузился в юмористическую сферу.



Тарас Стадницкий / Фото пресс-службы

Помните свое первое выступление, как это было?

Первое выступление происходило во время игры в КВН. Это были соревнования между факультетами "Университетская осень" 2001 года, на которых мы впервые собрали команду "Ребята из Интернета" и дошли до полуфинала. У меня даже был сольный номер: играл сексуально озабоченного льва. Хоть мы и не выиграли ту игру, но все кайфонули. А еще окончательно поняли: как же это прикольно, когда с твоего юмора смеются.

Когда начинали свою карьеру, на кого из комиков ориентировались, кто был для вас примером?

В начале 2000-х был убежден, что мои выступления в различных КВН не могут стать настоящей профессией в будущем. И хотя в то время ориентировались на российские команды, 2007 года в соревнованиях Высшей украинской лиги КВН мы были единственной украиноязычной командой и...над нами тоже смеялись! Тогда дошли до финала и стали вице-чемпионами. Думаю, как раз в тот момент осознали, что у нас есть свой путь.

Тогда этот человечек еще не имел сценического имени, – как родился образ Володьки

Многие люди знают вас не как Тараса, а как Володьку. Как родился этот образ?

Образ родился довольно спонтанно еще в марте 2012 года. В то время я перевоплощался в Володьку и выступал монокомандой в Галицкой лиге КВН. Хотя еще тогда этот человечек не имел сценического имени. Зимой 2012-го вместе с "VIP Тернополь" боролись за победу на Зимнем кубке президента в Киеве. А уже в 2013 году я окончательно влился в команду и начал выступать вместе с ними на постоянной основе. Тогда же решили оставить харизматичного мужчину в моем исполнении. Но надо было объяснить, что этот персонаж делает в команде. И так на одной из репетиций придумали, что он будет называться Володька, и это парень Тани из села. В то время я был значительно моложе, без седины, поэтому было легче поверить в эту легенду. И так она тянется до сих пор...Вплоть до собственного прайм-шоу от "VIP Тернополь" на "Новом".



Володька и Танька из "VIP Тернополь" / Фото пресс-службы

Не обижаетесь, когда называют Володькой? Как относитесь к такому?

Да нет, не обижаюсь. Но порой после возгласов: "О, Володька! Здоров!" начинается немного фамильярность, а я такое не люблю. Хотя сейчас все чаще говорят: "О, Володька! Да нет, мы знаем, что вы Тарас, потому что видели ваши стендапы!". И это радует (улыбается – 24 Канал).

В реальной жизни вы похожи на своих сценических персонажей?

Конечно, что-то у персонажей есть от меня, а что-то и наоборот – во мне есть от них. Подозреваю, что если бы моя судьба сложилась немножко иначе, то я мог бы стать кем-то из моих персонажей. Наверное, Володькой, который обязательно будет в телеконцертах на "Новом", было бы стать легче, чем Призраком из сериала "Отель "Галиция" или Чахликом Бессмертным из проекта "Сказки У".

У тебя нет второго дубля, – трудно ли быть комиком в Украине

Насколько трудно быть комиком в Украине?

Думаю, сложности есть в каждой профессии в Украине, и все они имеют свою специфику. Единственное, что кроме работы на сцене или съемочной площадке, ты еще и становишься публичным лицом. А это заставляет хорошо взвешивать перед тем, как что-то говорить или делать.



Тарас Стадницкий с фанатами / Фото пресс-службы

Вы неоднократно участвовали в телевизионных проектах, однако радуете зрителей и выступлениями на сцене. Что больше любите: сцену или телевидение? В чем разница между этими форматами?

Во время выступления на сцене у тебя нет второго дубля. Все происходит здесь и в эту же секунду. Но самой ценной является мгновенная реакция и эмоции, которые получаешь от зрителя. В то же время телевизионные проекты надолго. Даже сейчас могу наткнуться на какие-то серии или проекты, которые мы снимали еще лет 10 назад. Поэтому каждый из этих форматов дарит удовольствие по-разному и то, за что я люблю их.

Он превращает некоторые наши страхи в смех, – как изменился юмор за время войны

Украинский юмор за время полномасштабной войны претерпел трансформации. Как вы можете охарактеризовать эти изменения?

Мне кажется, что юмор стал злее и грубее против нашего врага и более ироничным по отношению к нам самим. Он превращает некоторые наши страхи в смех и так помогает бороться с ними. Но вместе с тем стало больше тем, на которые не очень корректно шутить. Это вроде и можно делать, но никогда не угадаешь, какой будет реакция в ответ.

А есть ли у вас табуированные темы для шуток?

Для меня нет табуированных тем. Прежде всего существует понимание, что не все шутки, которые возникают в голове, стоит озвучивать. И помнить об уместности шуток для разных компаний. Как-то мы в очень тесном кругу военных слишком черно шутили. Все откровенно и искренне хохотали над всем этим. И в то же время я осознавал, что это возможно только здесь и сейчас. Если бы мы вынесли озвученные темы и разговор в другой среде и на другую публику – нас не поняли бы.

Какие тренды доминируют сейчас в отечественном юморе?

Сейчас меня больше всего радует, что у нас развивается разноплановый юмор: и стендап, и ютуб-шоу, и форматы тиктока. Иногда сами украинцы задают определенные тренды. Как страна мы очень долго жили в русскоязычной среде. Если раньше у нас не было украиноязычного формата, то люди обычно искали то, что им нравится, на иностранном языке, в основном на русском. Поэтому круто, что сейчас активно развивается украинский юмор. Чем большую плоскость мы заполним украинскими форматами, тем лучше для нас. Вот уже готовим телепремьеру юмористического шоу от "VIP Тернополь", которая состоится 3 марта на "Новом канале".

Кто является эталоном украинского юмора сейчас?

Я иногда шучу, цитируя своего кумира Геннадия Москаля: "Не сотвори себе кумира". Правда, он говорил это немного в другом контексте (улыбается – 24 Канал). По моему мнению, нельзя сказать, что какой-то коллектив или комик является для меня эталоном. В то же время есть много тех, у кого можно и нужно поучиться.

За время полномасштабной войны стали популярными многие молодые комики. Кто из них приятно поразил вас?

Мне больше всего импонирует Андрей Сенч из нашего клуба Lviv City Stand Up. Но если говорить об общеукраинском уровне, то меня прет от Василия Байдака – и его юмор, и то, как он разносторонне развивается.

Вероятнее всего, будет со мной до конца жизни, – как война повлияла на юмор Тараса

Война также повлияла и на каждого из нас. Как она изменила лично вас, ваше творчество?

Самому трудно объективно оценить это влияние. Но отвечу так: оно точно есть. И, вероятнее всего, будет со мной до конца жизни.

Стало ли труднее шутить?

Разве в том плане, чтобы шутки были корректны и уместны. Однако, наверное, самое трудное – понимать грань и то, что она постоянно меняется.

Есть ли шутки, за которые вам стыдно?

Вроде бы нет. Но мои "преданные комментаторы" точно найдут такие (улыбается – 24 Канал).



"VIP Тернополь" на выступлении / Фото пресс-службы

А есть ли что-то в современном юморе, что вас возмущает?

Я с таким не сталкивался. Недавно одноклассник приехал с фронта домой в отпуск. И мы с ним и несколькими одноклассниками пересеклись на небольшие посиделки. Он сказал чудесную фразу, по моему мнению: "Говорю жене: "Мы уже немолодые, у нас нет времени ссориться, только на то, чтобы любить" (улыбается – 24 Канал). Поэтому если меня что-то возмущает в юморе, то я ищу те шутки, которые нравятся и смешат. Нет времени смотреть или слушать то, что не нравится. Лучше тратить его на любимое, которое радует и радует.

Вы уже пробовали себя в съемках сериалов, а хотели бы сыграть в полнометражном фильме?

Мне однозначно был бы интересен такой опыт. Но пока не приглашают на кастинги. А самому не хватает уверенности ходить на них. Было предложение прошлым летом, но в последний момент что-то изменилось, поэтому идея отпала.

Какой-то не очень нормальный человек, – знакомство с женой и история любви

Тарас, расскажите о своей семье, что в отношениях цените больше всего?

То, что с моими поездками и очень разным нестабильным рабочим графиком жена еще не выгнала меня из дома (смеется – 24 Канал).



Тарас Стадницкий с женой и детьми / Фото пресс-службы

Недавно прошел День святого Валентина, поделитесь историей знакомства и любви с женой?

Мы с женой учились на одном факультете и жили в одном общежитии. Майским вечером 2002 года Ирина сидела на кухне нашего общежития блока с моим однокурсником Михаилом. Они играли что-то на гитаре. Я как раз вернулся с пар, и Михаил пригласил попеть с ними. "Какие песнопения? Сегодня у меня траур – умер Лобановский!", – пафосно отказался я и пошел в свою комнату. "Какой-то не очень нормальный человек", – подумала тогда Ирина. А шесть лет спустя мы поженились (улыбается – 24 Канал).

Как любите проводить время с родными?

Наше самое продуктивное время на общение – это поездки к моей маме или к маме жены. В машине мы не пользуемся гаджетами, ограничены в пространстве, поэтому имеем возможность пообщаться вволю. А еще по вечерам любим поиграть в настольные игры.



Тарас Стадницкий с детьми / Фото пресс-службы

Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть, – думал ли Тарас пойти в ВСУ

Многие ваши коллеги уже присоединились к ВСУ. А думали ли вы о том, чтобы пойти добровольцем?

Пока помогаю коллегам, брату и родственникам, которые на фронте. А еще военным, которые присылают нам запросы.

Настроения в обществе сейчас очень разные, ежедневно ситуация на фронте обостряется, враг продолжает атаковать мирных украинцев. С какими мотивационными словами вы бы обратились сейчас к народу?

Говорят, что Теодору Рузвельту принадлежит фраза: "Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть". Вот ею и стараюсь руководствоваться.