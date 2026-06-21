Как сейчас живёт Тарас Тополя после развода и готов ли он к новым отношениям

Помимо того, что сегодня, 21 июня, в Украине отмечают День отца, так ещё и фронтмен группы АНТИТИЛА празднует день рождения. Тарасу Тополе исполнилось 38 лет.

В последнее время в сети всё чаще пишут о личной жизни певца и его дальнейшем будущем. Тарас же старается отвечать лаконично и без лишних подробностей. Поэтому 24 Канал решил сегодня рассказать о его жизни и о том, что он говорит о желании завязать новые отношения.

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Как группа АНТИТИЛА стала популярной?

Музыкальная группа была создана ещё в школьные годы. На выпускном вечере коллектив исполнил песню "Антитила", которая позже стала названием группы.

Несмотря на то, что Тарас поступил в вуз не по призванию сердца, мечта о большой сцене его не покидала. Ребята попали в программу "Шанс". Победу они не одержали, однако Андрей Кузьменко был убежден, что эти молодые таланты добьются успеха: "Если этих ребят выпустить на сцену, то многие уйдут на пенсию".

АНТИТИЛА – "Я не забуду" (2007 год, программа "Шанс"): смотрите видео онлайн

Уже в 2008 году вышел первый альбом под названием "БудуВуду". Этот момент стал переломным в их карьере, ведь тогда они заняли своё место в украинском шоу-бизнесе.

Несмотря на то, что группа исполняет песни на украинском языке, в 2012 году они предприняли попытку выпустить русскоязычный трек "Смотри в меня".

АНТИТИЛА – "Смотри в меня": смотрите видео онлайн

Во время полномасштабной войны коллектив выпустил два важных трека, которые получили статус хитов. Речь идет о песне "2Step", записанной совместно с британским певцом Эдом Шираном, а также о песне "Фортеця Бахмут".

Ed Sheeran – 2step ft Antytila: смотрите видео онлайн

АНТИТИЛА – "Фортеця Бахмут": смотрите видео онлайн

В 2014 году Тополя вместе с друзьями основал фонд "Вільні-ЮА". Собранные средства направили на закупку медикаментов и средств защиты для украинских военных, а также на помощь мирному населению.

Развод с Еленой Тополей

В свое время певица ушла от продюсера Вадима Лисицы, с которым у нее был бурный роман, к фронтмену группы АНТИТИЛА.

Пара скрывала свои отношения, но когда Елена забеременела, они все же решили публично признаться в своей любви.

Тарас и Елена Тополи / Фото издания Viva!

За годы супружеской жизни у них родилось трое детей – сыновья Марко и Роман и дочь Мария.

Тарас Тополя с детьми и бывшей женой / Фото из Instagram певца

Когда началась война, Елена с детьми уехала за границу. Певица пробыла в США 1 год и 8 месяцев. Возвращение семьи в Украину препятствовал Тарас Тополя, ведь он говорил, что ещё не время.

1 декабря 2025 года артист опубликовал в соцсетях сообщение – они с Еленой разводятся. По его словам, решение было взвешенным и принято обоими.

Перед разводом пара договорилась о разделе имущества и финансовом обеспечении детей. Как рассказала Елена в интервью Маричке Падалко, ограничений в общении детей с родителями нет – они сами решают, с кем и когда проводить время. Причины разрыва супруги не разглашают.

Но общественность не могла успокоиться, задаваясь вопросом, почему пара приняла такое решение. Ходят слухи, что Тарас изменял жене. Но сам Тополя утверждал, что все это неправда.

В интервью Маричке Падалко певец рассказал, что после развода оставил жилье Елене и их детям, а сам живет в квартире отца.

Тарас Тополя с детьми и бывшей женой / Фото из Instagram певца

Тополя поддерживает связь с бывшей женой ради детей. Он продолжает участвовать в воспитании сыновей и дочери, а также обеспечивает их материально.

Что касается новых отношений, то исполнитель пока к ним не готов.

Для меня серьёзные отношения – это большая ответственность. Я всегда говорил, что любовь – это работа. Работа над собой, работа над отношениями. Это энергетически и эмоционально очень затратный процесс, на который ты идёшь добровольно, потому что есть чувства и всё такое,

– считает он.

Где нес службу Тарас Тополя?

До начала полномасштабной войны Тарас Тополя, Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь вступили в ряды территориальной обороны. Уже 24 февраля музыканты встали на защиту Киевской области. Они присоединились к 130-му батальону территориальной обороны Киева, специализирующемуся на оказании медицинской помощи пострадавшим в зоне боевых действий.

Впоследствии подразделение перенаправили к северу от Харькова. Сегодня мужчины уже не на фронте, а находятся в запасе.

Мы по-прежнему находимся в распоряжении ГУР. Мы выполняем те задачи, которые нам ставят. Если поступит приказ вернуться в 130-й батальон и выполнять ту же работу, что и в первые полгода войны, – без проблем,

– заявил артист.

Группа АНТИТИЛА / Фото из соцсетей

Также напомним, что в прошлом году в результате российского обстрела произошло попадание в жилой дом. В результате атаки пострадала квартира Тараса и Елены Тополей. Внутри всё разнесло, бронированные двери выгнуло и вырвало из замков взрывной волной. Даже стены частично разрушились. К счастью, все члены его семьи остались живы.

Где сейчас Тарас Тополя?

С начала августа у группы АНТИТИЛА запланированы концерты в рамках тура "Дома 2.0".

Расписание концертов группы АНТИТИЛА / Скриншот с сайта

В соцсетях артист делится успехами детей, время от времени становится героем развлекательных шоу и YouTube-программ.