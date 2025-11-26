Тарас Тополя впервые за долгое время показал свою маму: редкие кадры

Лидер группы АНТИТИЛА Тарас Тополя вышел в свет вместе с мамой, Лесей Васильевной. Они вспомнили вкусы детства певца и рассказали о блюдах, которым уже много лет.

Музыкант появился вместе с мамой в телепрограмме "Вкус детства" на канале СТБ, пишет 24 Канал. Тарас Тополя рассказал о своем детстве и вкусах, что с ним ассоциируются.

Интересно Экс-ведущий "Орла и Решки" Евгений Синельников во второй раз стал отцом и раскрыл имя ребенка

Певец родился в Киеве, там прошло и его детство. Но летом он приезжал к бабушке в Винницкую область. Среди любимых блюд Тарас Тополя назвал борщ.

"Какое на вкус детство? Точно была кровь, сбитые колени и локти. В моем детстве были уже газированные напитки, мамины блюда украинской кухни", – поделился артист.



Тарас Тополя с мамой / Скриншот из видео

Леся Васильевна, мама Тараса, рассказала о блюдах, которые готовила звездному сыну в детстве. Она поделилась, что помнит о них со своей молодости – эти знания и вкусы передавались из поколения в поколение.

Поскольку я родом из Надднестровья, то это была мамалыга, бигусы, вертуты. И одна из особенностей стола нашей местности – это сыр соленый. И соответственно Тарас тоже привык к этому,

– рассказала Леся Васильевна.



Леся Васильевна / Скриншот из видео

Мама Тараса Тополи приготовила вертуту, жаркое, хрустики – это печенье на пиве, и вареники с картофелем и грибами, сваренные на пару. Именно такими блюдами лакомился маленький Тарас в 90-х.

Вкусы детства Тараса Тополя / Скриншот из видео

Тарас Тополя рассказал, что семья не часто собирается за семейным столом, ведь сейчас их семья разбросана по миру.

"Но я скажу так, когда есть возможность выбрать заняться чем-то другим или собраться за семейным столом, то мы выбираем второе. К сожалению, это невозможно сделать за одним столом. Как правило, это на одном или на другом континенте. И эти блюда там есть", – поделился музыкант.

Ранее на своей странице в инстаграме Тарас Тополя показывал архивные фото – делился фотографиями с первой фотосессии АНТИТИЛ.

Звездные родители и дети: последние новости