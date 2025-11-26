Тарас Тополя вперше за довгий час показав свою маму: рідкісні кадри

Лідер гурту АНТИТІЛА Тарас Тополя вийшов у світ разом з мамою, Лесею Василівною. Вони пригадали смаки дитинства співака та розповіли про страви, яким уже багато років.

Музикант з'явився разом із мамою у телепрограмі "Смак дитинства" на каналі СТБ, пише 24 Канал. Тарас Тополя розповів про своє дитинство і смаки, що з ним асоціюються.

Цікаво Ексведучий "Орла і Решки" Євген Синельников удруге став батьком і розкрив ім'я дитини

Співак народився у Києві, там минуло і його дитинство. Та влітку він приїжджав до бабусі у Вінницьку область. Серед улюблених страв Тарас Тополя назвав борщ.

"Яке на смак дитинство? Точно була кров, збиті коліна й лікті. У моєму дитинстві були вже газовані напої, мамині страви української кухні", – поділився артист.



Тарас Тополя з мамою / Скриншот з відео

Леся Василівна, мама Тараса, розповіла про страви, які готувала зірковому синові у дитинстві. Вона поділилась, що пам'ятає про них зі своєї молодості – ці знання та смаки передавалися з покоління в покоління.

Оскільки я родом з Наддністров'я, то це була мамалига, бігуси, вертути. І один з особливостей столу нашої місцевості – це сир солоний. І відповідно Тарас теж звик до цього,

– розповіла Леся Василівна.



Леся Василівна / Скриншот з відео

Мама Тараса Тополі приготувала вертуту, печеню, хрустики – це печиво на пиві, та вареники з картоплею і грибами, зварені на пару. Саме такими стравами ласував маленький Тарас у 90-х.

Смаки дитинства Тараса Тополі / Скриншот з відео

Тарас Тополя розповів, що родина не часто збирається за родинним столом, адже зараз їхня сім'я розкидана по світу.

"Але я скажу так, коли є можливість обрати зайнятися чимось іншим або зібратися за родинним столом, то ми обираємо друге. На жаль, це неможливо зробити за одним столом. Як правило, це на одному або на іншому континенті. І ці страви там є", – поділився музикант.

Раніше на своїй сторінці в інстаграмі Тарас Тополя показував архівні фото – ділився світлинами з першої фотосесії АНТИТІЛ.

Зіркові батьки й діти: останні новини