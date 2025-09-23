23 сентября, 23:38
Сладкий 2008-й, – Тарас Тополя поразил редкими фото из молодости
Основні тези
- Тарас Тополя показал фото с 2008 года.
- Это была первая фотосессия АНТИТЕЛ.
Фронтмен группы АНТИТЕЛА показал, как выглядел 17 лет назад. Тарасу Тополи тогда был 21 год.
В июне этого года артисту исполнилось 38 лет. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу группы АНТИТЕЛА.
Не пропустите О работе с Лесей Никитюк, "Кто сверху", сравнение с Притулой: интервью с Владимиром Дантесом
Так, исполнитель выставил фотографии, которые были сделаны еще в 2008 году. Это первая фотосессия АНТИТЕЛ.
Сладкий 2008-й год. Киев,
– отметили под публикацией.
Накануне архивные фото 2008 года показала актриса Ольга Сумская. Она тоже обнародовала их на своей странице в инстаграме.
Что известно о начале существования АНТИТEЛ?
- Эта киевская поп-рок группа была создана в 2007 году.
- Первый альбом музыкантов называется "Будувуду".
- В 2026 году артисты будут праздновать 18 лет существования АНТИТЕЛ. По этому случаю они отправляются в масштабный тур по Украине.