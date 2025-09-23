В июне этого года артисту исполнилось 38 лет. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу группы АНТИТЕЛА.

Так, исполнитель выставил фотографии, которые были сделаны еще в 2008 году. Это первая фотосессия АНТИТЕЛ.

Сладкий 2008-й год. Киев,

– отметили под публикацией.

Накануне архивные фото 2008 года показала актриса Ольга Сумская. Она тоже обнародовала их на своей странице в инстаграме.

Что известно о начале существования АНТИТEЛ?