У червні цього року ж артисту виповнилося 38 років. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку гурту АНТИТІЛА.

Так, виконавець виставив світлини, які були зроблені ще у 2008 році. Це перша фотосесія АНТИТІЛ.

Солодкий 2008-й рік. Київ,
Напередодні архівні фото 2008 року показала акторка Ольга Сумська. Вона теж оприлюднила їх на своїй сторінці в інстаграмі.

Що відомо про початок існування АНТИТІЛ?

  • Цей київський поп-рок гурт був створений у 2007 році.
  • Перший альбом музикантів називається "Будувуду".
  • У 2026 році артисти святкуватимуть 18 років існування АНТИТІЛ. З цієї нагоди вони вирушають в масштабний тур Україною.