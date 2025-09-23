У червні цього року ж артисту виповнилося 38 років. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку гурту АНТИТІЛА.

Так, виконавець виставив світлини, які були зроблені ще у 2008 році. Це перша фотосесія АНТИТІЛ.

Солодкий 2008-й рік. Київ,

– зазначили під публікацією.

Напередодні архівні фото 2008 року показала акторка Ольга Сумська. Вона теж оприлюднила їх на своїй сторінці в інстаграмі.

Що відомо про початок існування АНТИТІЛ?