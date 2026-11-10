Служу украинскому народу, – Тарас Тополя продемонстрировал особую награду от Зеленского

9 ноября Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями культурного сообщества по случаю Дня работников культуры и мастеров народного искусства. В ходе мероприятия глава государства вручил творческим деятелям государственные награды.

Среди присутствующих был и фронтмен группы "АНТИТЕЛА" Тарас Тополя. В фейсбуке певец опубликовал фото удостоверения, подтверждающего присвоение ему почетного звания "Заслуженный артист Украины".

На снимке певец запечатлен в деловом костюме и демонстрирует документ. Свой пост он лаконично подписал словами: "Служу украинскому народу".

Тарасу Тополе присвоено почетное звание "Заслуженный артист Украины" / Фото из фейсбука артиста

Напомним, что звание "Заслуженный артист Украины" Тарасу Тополе присвоили к 35-й годовщине независимости Украины. Тогда такую же награду получили певицы Ната Жижченко (ONUKA) и Злата Огневич.

Кого еще из украинских деятелей культуры отметил Владимир Зеленский?

Во время встречи 9 ноября президент также отметил других представителей украинской культуры. Среди них – участники группы "ДахаБраха" Марко Галаневич и Елена Цибульская, руководительница команды Ukraine WOW Ярослава Гресь и актер Дмитрий Линартович.

А еще среди награжденных была певица, телеведущая и волонтер Дарья Астафьева. Она была награждена орденом княгини Ольги.